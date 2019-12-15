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Формула 1 / Новость

Феттель поставил оценку своему сезону

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Феттель поставил оценку своему сезону
Автор:
15 дек. 2019 г., 15:48

Четырехкратный чемпион подвел итог прошедшего чемпионата, назвал главную проблему машины Ferrari, а также рассказал о подарках товарищам по пелотону на Рождество.

Прошедший сезон стал для Себастьяна Феттеля худшим с 2014-го, хотя еще на предсезонных тестах многие были уверены, что именно немец в этом году даст бой Mercedes и Льюису Хэмилтону. Но Феттель не только не попал в тройку лидеров, но и уступил новому напарнику Шарлю Леклеру – по количеству очков, победам и выигранным дуэлям в квалификациях.

Подводя итоги 2019-го в интервью газете Blick, Феттель оценил свой сезон по десятибальной шкале: «Я не был достаточно хорош для 8, 9 или 10. Ставить себе 5 всё же будет жестковато. Так что я остановлюсь на 6 или 7.

Мой сезон не был идеальным. Значение имели самые небольшие вещи. Мы не смогли набрать очки, которые должны были. Конечно, я не удовлетворен, я должен совершенствоваться. Соперничать с Шарлем в 2020 году легче не станет. И новое поколение уже вовсю подгоняет. Шарль, Макс, Эстебан, Ландо, Алекс, Джордж, Пьер...»

На просьбу выделить главный минус Ferrari SF90 – точнее, сказать, была ли им нестабильная задняя часть машины, – Феттель ответил: «Да, это проблема красной нитью проходила через весь сезон. От начала и до конца машина была недостаточно стабильна в поворотах. Особенно нестабильной по сравнению с машинами других команд была ее задняя ось. Это была наша ахиллесова пята. Мы почти всегда теряли время в медленных и среднескоростных поворотах, и редко когда могли компенсировать это своей скоростью на прямых».

В конце интервью у немца спросили, что бы он положил под елку для Леклера, Хэмилтона, Ферстаппена и бывшего напарника Райкконена. 

Он сказал: «Шарль как мой напарник получит от меня подарок. Какой именно, я пока не могу здесь раскрыть, потому что тогда не получится сюрприза. Льюис, Макс и Кими получат от меня открытки, как в прошлом году. А я, как всегда, не получу от них ответа».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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