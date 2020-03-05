Феттель: После расставания с Ferrari жизнь не кончается

Себастьян Феттель вполне допускает возможность, что после прекращения выступлений за Ferrari он не покинет Формулу 1, а будет выступать за другую команду. Об этом пилот рассказал в интервью немецкому изданию Sport Bild.

«Это вполне возможно, – в частности заявил Феттель. – И есть достаточно примеров на этот счет. Хотя ситуация в каждом случае уникальна – но ведь Михаэль Шумахер выступал за другую команду после ухода из Ferrari. Но прежде всего я хочу принести победу Ferrari. Страсть, связанная с этой маркой, никуда не делась. Это совершенно особенный бренд».

После непростого прошлого сезона, который немец закончил позади своего гораздо менее опытного напарника Шарля Леклера, многие начали допускать возможность скорого завершения карьеры Феттеля. Однако четырехкратный чемпион мира в свои 32 года считает, что думать об отставке ему рановато.

«Как долго еще я буду выступать? Буду ли я делать это в сорок, как Кими Райкконен? Зарекаться сложно – но сейчас главное, что я доволен нынешней ситуацией».