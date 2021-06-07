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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Феттель: После аварии Ферстаппена ждал следующего

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Себастьян опасался за всех пилотов по ходу гонки в Баку

Феттель: После аварии Ферстаппена ждал следующего

Двое гонщиков попали в аварии на Гран При Азербайджана из-за внезапно сдувшихся шин. Сначала это произошло с Лэнсом Строллом, а затем с Максом Ферстаппеном.

Напарник Стролла по Aston Martin Себастьян Феттель рассказал, что после аварии Ферстаппена ждал повторения инцидента еще с кем-то из пилотов.

«Я не знал, что произошло, – сказал Феттель. – Видел, что он потерял машину в конце прямой и подумал, что может он задел стену с внешней стороны 19-го поворота. Но на следующем круге посмотрел, и на стене царапин не было. Поэтому я не мог понять, как он разбился в самом конце прямой.

Понятно, что я был в более безопасном положении, мои шины были свежее, чем у всех остальных. Но потом разбился Макс и все стало ясно. Я подумал: кто следующий? 

Такого не должно происходить. Надо все расследовать. Здесь худшее за весь сезон место для подобных происшествий. Это может произойти близко к стене на въезде на пит-лейн, а мы там едем быстрее 300 км/ч. Так что я переживал, но потом показали красный флаг и я понял, что всем дадут свежие шины».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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