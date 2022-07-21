Феттель пошутил о слухах, что он заменит Риккардо

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Себастьян Феттель является одним из тех пилотов, по поводу которого ходят слухи относительно 2023 года. Согласно одним предположениям, он завершит карьеру и освободит место в Aston Martin, по другим он даже может перейти в McLaren на место Даниэля Риккардо.

О втором варианте его спросили накануне Гран При Франции.

«Увы, я слышал, что у Ландо Норриса долгосрочный контракт, – пошутил Феттель, назвав вместо Риккардо его напарника, у которого в McLaren есть подтвержденное будущее. – Я действительно знаком с некоторыми важными людьми в McLaren, но это всего лишь слухи».

Говоря о планах завершения карьеры, Феттель также не обошелся без шуток.

«Ну, я точно участвую в этом Гран При, и вроде бы в следующем тоже, – сказал четырехкратный чемпион. – Если серьезно, мы начали некоторые переговоры с командой. Мы уже сошлись на том, что все хотят продолжать работать вместе, и я думаю, вы скоро узнаете, на каких условиях мы сочтемся».

Напомним, что недавно глава Aston Martin Майк Крак официально подтвердил, что команда заинтересована в продлении контракта с Феттелем.