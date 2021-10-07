Феттель поругал организаторов Ф1 за календарь 2022 года

В следующем сезоне организаторы Формулы 1 рассчитывают провести 23 Гран При, что станет рекордом за всю историю чемпионата. С одной стороны это обещает большие прибыли в том числе для команд, но с другой – уже сейчас звучат мнения о том, что такой план потребует слишком существенного напряжения человеческих ресурсов.

Одним из критиков предварительного календаря в Турции, где стартует очередной Гран При, стал пилот Aston Martin Себастьян Феттель.

«Нельзя просто взять и забыть, что здесь работают люди, которым приходится мотаться во всему миру. – сказал Феттель. – Ок, можно поставить цифры во главу угла. Давайте посчитаем. У на 52 недели в году. И как минимум пару месяцев за год в большинстве регионов мира нельзя гоняться из-за погоды. Так что с 23 гонками выходит очень интенсивный сезон.

Сейчас много говорится о том, что чемпионат не должен приносить вреда, но речь же не только об экологии, но и о человеческих ресурсах. Гоночный уик-энд длится куда дольше, чем с субботы по воскресенье. Не скажу, чтобы пилотам повезло от увеличения числа этапов.

А есть еще инженеры, механики, у большинства из них семьи и дети. И они проводят время на работе, в дали от родных».