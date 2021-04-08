Феттель поработал стажером на ферме

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Во время прошлогоднего локдауна многие пилоты Формулы 1 занимались виртуальными гонками или иным образом пытались поддерживать форму. Но Себастьян Феттель выбрал совершенно другой путь, став стажером на органической ферме.
Пилот Aston Martin пояснил, что сделал это из интереса к теме правильного и здорового питания.
«Поскольку у меня появилось больше свободного времени, чем должно было быть, я подумал, чем бы мог заняться, – рассказал Феттель. – В какой-то момент понимаешь, что не все овощи одинаковы, не у всех яблок одинаковые нутриенты, и тогда задаешься вопросом – почему? Тогда узнаешь, как и где росли эти яблоки. Это и открыло для меня двери [в эту сферу].
Меня интересует теория, я много об этом читаю. Но было интересно заняться практикой, поговорить с теми, кто занимается этой темой ежедневно».
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Автор
|Норман Фишер