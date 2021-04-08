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Формула 1 / Новость

Феттель поработал стажером на ферме

Автор:
, редактор Motorsport-Total

Себастьян выбрал необычный вариант провести карантин

Феттель поработал стажером на ферме

Во время прошлогоднего локдауна многие пилоты Формулы 1 занимались виртуальными гонками или иным образом пытались поддерживать форму. Но Себастьян Феттель выбрал совершенно другой путь, став стажером на органической ферме.

Пилот Aston Martin пояснил, что сделал это из интереса к теме правильного и здорового питания.

«Поскольку у меня появилось больше свободного времени, чем должно было быть, я подумал, чем бы мог заняться, – рассказал Феттель. – В какой-то момент понимаешь, что не все овощи одинаковы, не у всех яблок одинаковые нутриенты, и тогда задаешься вопросом – почему? Тогда узнаешь, как и где росли эти яблоки. Это и открыло для меня двери [в эту сферу].

Меня интересует теория, я много об этом читаю. Но было интересно заняться практикой, поговорить с теми, кто занимается этой темой ежедневно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Норман Фишер

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