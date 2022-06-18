Феттель попросил не ждать чудес от Aston Martin

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По итогам восьми первых Гран При сезона-2022 наибольшего прогресса добилась команда Aston Martin – по официальной оценке Формулы 1, с момента старта чемпионата ей удалось отыграть у Red Bull и Ferrarui больше семи десятых на круге.

И хотя отчасти причина такого ускорения кроется в недавнем обновлении машины, сделавшем ее очень похожей на Red Bull, факт остается фактом – на прошлом этапе в Баку Себастьян Феттель финишировал шестым, а в пятницу в Монреале и вовсе стал четвертым – причем проиграл лидеру сезона Максу Ферстаппену лишь 0,3 секунды.

Комментируя такую скорость немец отметил: «Это одна из тех трасс, где непросто все сделать правильно. А возвращение сюда после двух лет перерыва еще более усложнило ситуацию.

По ходу дня я несколько раз терял контроль над машиной в первом повороте, но в остальном пятница вышла позитивной, я доволен поведением автомобиля.

Но даже несмотря на такой результат, мы предпочитаем оставаться реалистами, оценивая свои шансы в квалификации. Команда продолжает прибавлять, и этот процесс идет постоянно, но впереди еще очень много работы».

Себ добавил: «Думаю, в субботу сложности будут у всех, так как в этот уик-энд условия предсказать просто невозможно. Пока выходит, что день начнется дождем, но затем трасса будет подсыхать.

Похоже, к моменту квалификации дождя уже не будет, хотя в третьей тренировке мы будем ездить по воде. Но я в любую погоду постараюсь показать все, на что способен».

В нынешнем сезоне лучшим квалификационным результатом Феттеля пока остаются три девятых места, в том числе в Баку и Монако. На Гран При Канады он прежде стартовал с поула пять раз, в том числе во время двух последних Гран При в 2018 и 2019 годах.