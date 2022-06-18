Феттель попросил не ждать чудес от Aston Martin
Показав четвертую скорость по итогам первого дня Гран При Канады, четырехкратный чемпион мира предпочел остаться реалистом
По итогам восьми первых Гран При сезона-2022 наибольшего прогресса добилась команда Aston Martin – по официальной оценке Формулы 1, с момента старта чемпионата ей удалось отыграть у Red Bull и Ferrarui больше семи десятых на круге.
И хотя отчасти причина такого ускорения кроется в недавнем обновлении машины, сделавшем ее очень похожей на Red Bull, факт остается фактом – на прошлом этапе в Баку Себастьян Феттель финишировал шестым, а в пятницу в Монреале и вовсе стал четвертым – причем проиграл лидеру сезона Максу Ферстаппену лишь 0,3 секунды.
Комментируя такую скорость немец отметил: «Это одна из тех трасс, где непросто все сделать правильно. А возвращение сюда после двух лет перерыва еще более усложнило ситуацию.
По ходу дня я несколько раз терял контроль над машиной в первом повороте, но в остальном пятница вышла позитивной, я доволен поведением автомобиля.
Но даже несмотря на такой результат, мы предпочитаем оставаться реалистами, оценивая свои шансы в квалификации. Команда продолжает прибавлять, и этот процесс идет постоянно, но впереди еще очень много работы».
Себ добавил: «Думаю, в субботу сложности будут у всех, так как в этот уик-энд условия предсказать просто невозможно. Пока выходит, что день начнется дождем, но затем трасса будет подсыхать.
Похоже, к моменту квалификации дождя уже не будет, хотя в третьей тренировке мы будем ездить по воде. Но я в любую погоду постараюсь показать все, на что способен».
В нынешнем сезоне лучшим квалификационным результатом Феттеля пока остаются три девятых места, в том числе в Баку и Монако. На Гран При Канады он прежде стартовал с поула пять раз, в том числе во время двух последних Гран При в 2018 и 2019 годах.
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