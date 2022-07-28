Феттель попрощался с Формулой 1. Вот что он сказал

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«Я объявляю о том, что покину Ф1 в конце 2022 года. Наверное, стоило бы начать с длинного списка людей, которых я хотел поблагодарить – но мне кажется более важным объяснить причины, стоящие за моим решением.

Я люблю этот спорт. Он был главным в моей жизни все то время, что я себя помню. Но кроме моей жизни на гоночных трассах есть и та ее часть, что проходит за их пределами. Я никогда не считал себя исключительно гонщиком. И очень верю в то, что наша идентичность определяется тем, кто мы и как относимся к другим, а не нашими поступками.

Кто же я? Я Себастьян. Отец троих детей и муж прекрасной женщины. Я любопытен: страстным и умелым людям легко увлечь меня. Я одержим совершенством и при этом считаю, что у каждого из нас равные права в жизни вне зависимости от внешности, происхождения и пристрастий.

Я люблю природу и ее чудеса, я упрям и нетерпелив. Я могу очень сильно раздражать. Я люблю смешить людей, люблю шоколад и запах свежего хлеба. Мой любимый цвет – синий. Я верю в перемены, в прогресс и в то, что любая мелочь имеет значение. Я оптимист и верю в то, что люди хорошие.

Помимо гонок, я обзавелся семьей и очень люблю проводить время с ними. У меня появилось множество интересов вне Ф1. Но моя страсть к гонкам и Ф1 привела к тому, что я не могу отдавать этим интересам достаточно времени и сил.

Преданность гонкам в том виде, который казался мне правильным, больше не могла сочетаться с желанием быть хорошим отцом и мужем. Та энергия, которая нужна для работы с машиной и командой в стремлении к совершенству, требует концентрации и целеустремленности.

Мои цели изменились: это не борьба за победы и титулы, а возможность видеть, как мои дети растут и следуют моим ценностям; помогать им, когда они падают, иметь возможность выслушать их, когда я им нужен, а не постоянно прощаться с ними. Наконец, важнее всего иметь возможность учиться у них и вдохновляться ими.

Дети – наше будущее. Кроме того, я чувствую, что есть множество всего, что я должен узнать и понять о жизни. Говоря о будущем, я чувствую, что живу в очень важное время – и то, как мы проведем ближайшие годы, определит нашу дальнейшую жизнь.

Моя страсть связана с некоторыми моментами, от которых я не в восторге. Но в будущем их можно исправить, если уже сейчас стремление к переменам станет куда сильнее и приведет к действию. Разговоров недостаточно, мы не можем позволить себе просто ждать. Альтернатив тут нет. Гонка уже началась.

Мое лучшее выступление? Оно еще впереди. Я верю в движение вперед и сам продолжаю это движение. Время – это дорога в одну сторону, и я хочу идти по ней в ногу со временем. Если оборачиваться назад, это лишь замедлит тебя.

Я смотрю вперед, жду гонок на новых трассах и буду находить новые вызовы. Те отметины, что я оставлю на асфальте, останутся там, пока их не смоет дождь. На их месте появятся новые. Завтрашний день принадлежит тем, кто создает его уже сегодня. Будущее в крепких руках нового поколения, оно уже наступает.

Я верю, что еще должен одержать свою победу. Большое спасибо всем – и благодарю, что позволили мне поделиться своими мыслями. Я любил каждую частичку этого».