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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Отчет о тренировке

Феттель попал в аварию на первой тренировке в Абу-Даби, лучшее время – у Боттаса

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Феттель попал в аварию на первой тренировке в Абу-Даби, лучшее время – у Боттаса
Автор:
, Главный редактор
29 нояб. 2019 г., 10:32

Льюис Хэмилтон провел в боксах 20 минут после того, как сообщил команде о падении мощности – а болид Даниэля Риккардо из-за проблем с силовой установкой остановился на трассе и привел к появлению красных флагов.

Валттери Боттас стал автором самого быстрого круга в ходе первой практики Гран При Абу-Даби, больше чем на полсекунды опередив Макса Ферстаппена и своего напарника Льюиса Хэмилтона, которые в итоговом протоколе заняли вторую и третью строчку соответственно. Впрочем, самым ярким событием заезда стала ошибка, которую за две минуты до окончания сессии допустил Себастьян Феттель. 

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Четырехкратный чемпион мира не смог удержать свой автомобиль на траектории в 19-м повороте – в итоге Ferrari занесло и ударило задним левым колесом о металлический барьер, что привело к повреждению подвески. Судьи вывесили красные флаги, а вскоре после этого приняли решение не возобновлять сессию.

Валттери Боттас был самым быстрым из участников тренировки практически на всем ее протяжении. Финн занял первую строчку протокола после того, как пилоты совершили первые по-настоящему быстрые круги – и, постепенно снимая со своего времени по несколько сотых, продержался на этой строчке в течение получаса. В какой-то момент Боттас уступил лидерство своему напарнику Льюису Хэмилтону – но, примерно на экваторе сессии первым из лидеров переобувшись в резину Medium (до этого все представители топ-команд использовали исключительно наиболее мягкие шины), Боттас отыграл сам у себя около секунды и вернулся на первую строчку, где и остался до самого конца заезда.

Льюис Хэмилтон, показав лучший круг, практически сразу сообщил команде о потери мощности и заехал в боксы. Как позже сообщила Mercedes, на автомобиле британца возникла проблема с одним из датчиков: на устранение этой проблемы ушло примерно 20 минут, после чего лидер немецкого коллектива вновь появился на трассе, уже на покрышках Medium. Однако улучшить результат, ранее показанный на мягких шинах, шестикратный чемпион мира уже не смог. Большинство представителей топ-команд в последние полчаса сессии также успели поработать на шинах Medium – в частности, именно в них был обут болид Феттеля, когда немец допустил ошибку в 19-м повороте.

У Даниэля Риккардо по ходу тренировки также возникли проблемы с силовой установкой. После того, как на машине возникла очевидная утечка одной из эксплуатационных жидкостей, австралиец был вынужден остановить свой автомобиль на трассе. Это привело к первому появлению на трассе красных флагов – впрочем, болид был быстро эвакуирован маршалами. Пресс-служба Ф1 в твитере сообщила об утечке масла, хотя со стороны могло сложиться ощущение, что на болиде Renault потеряла герметичность система охлаждения. Французская команда сообщила, что на автомобиле Риккардо в настоящий момент стоит двигатель с большим пробегом, который в любом случае планировалось заменить вечером в пятницу.

 

Даниил Квят по ходу тренировки совершил 20 кругов, успев за это время опробовать наиболее мягкую и среднюю по жесткости резину. Лучшее время, оказавшееся на 3 секунды хуже результата Валттери Боттаса, россиянин показал на шинах Medium.

Motorsport.com провел текстовую трансляцию тренировки.  

Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 23 1'36.957    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 22 1'37.492 0.535 0.535
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 20 1'37.591 0.634 0.099
4 Thailand Александр Элбон Red Bull 23 1'38.084 1.127 0.493
5 Germany Себастьян Феттель Ferrari 19 1'38.906 1.949 0.822
6 France Ромен Грожан Haas 18 1'39.146 2.189 0.240
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 18 1'39.249 2.292 0.103
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas 19 1'39.350 2.393 0.101
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 1'39.423 2.466 0.073
10 Germany Нико Хюлькенберг Renault 22 1'39.505 2.548 0.082
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 18 1'39.628 2.671 0.123
12 Canada Лэнс Стролл Racing Point 23 1'39.864 2.907 0.236
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 17 1'39.888 2.931 0.024
14 Mexico Серхио Перес Racing Point 17 1'39.901 2.944 0.013
15 Russian Federation Даниил Квят Toro Rosso 20 1'39.969 3.012 0.068
16 France Пьер Гасли Toro Rosso 17 1'40.401 3.444 0.432
17 Spain Карлос Сайнс McLaren 23 1'40.687 3.730 0.286
18 Poland Роберт Кубица Williams 21 1'40.792 3.835 0.105
19 Australia Даниэль Риккардо Renault 12 1'40.850 3.893 0.058
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 24 1'41.362 4.405 0.512
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Первая тренировка
Автор Кирилл Качнов

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Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Вторая тренировка Старт через
01 Часов
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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вс 1 дек.
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