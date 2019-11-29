Феттель попал в аварию на первой тренировке в Абу-Даби, лучшее время – у Боттаса

Валттери Боттас стал автором самого быстрого круга в ходе первой практики Гран При Абу-Даби, больше чем на полсекунды опередив Макса Ферстаппена и своего напарника Льюиса Хэмилтона, которые в итоговом протоколе заняли вторую и третью строчку соответственно. Впрочем, самым ярким событием заезда стала ошибка, которую за две минуты до окончания сессии допустил Себастьян Феттель.

Четырехкратный чемпион мира не смог удержать свой автомобиль на траектории в 19-м повороте – в итоге Ferrari занесло и ударило задним левым колесом о металлический барьер, что привело к повреждению подвески. Судьи вывесили красные флаги, а вскоре после этого приняли решение не возобновлять сессию.

Валттери Боттас был самым быстрым из участников тренировки практически на всем ее протяжении. Финн занял первую строчку протокола после того, как пилоты совершили первые по-настоящему быстрые круги – и, постепенно снимая со своего времени по несколько сотых, продержался на этой строчке в течение получаса. В какой-то момент Боттас уступил лидерство своему напарнику Льюису Хэмилтону – но, примерно на экваторе сессии первым из лидеров переобувшись в резину Medium (до этого все представители топ-команд использовали исключительно наиболее мягкие шины), Боттас отыграл сам у себя около секунды и вернулся на первую строчку, где и остался до самого конца заезда.

Льюис Хэмилтон, показав лучший круг, практически сразу сообщил команде о потери мощности и заехал в боксы. Как позже сообщила Mercedes, на автомобиле британца возникла проблема с одним из датчиков: на устранение этой проблемы ушло примерно 20 минут, после чего лидер немецкого коллектива вновь появился на трассе, уже на покрышках Medium. Однако улучшить результат, ранее показанный на мягких шинах, шестикратный чемпион мира уже не смог. Большинство представителей топ-команд в последние полчаса сессии также успели поработать на шинах Medium – в частности, именно в них был обут болид Феттеля, когда немец допустил ошибку в 19-м повороте.

У Даниэля Риккардо по ходу тренировки также возникли проблемы с силовой установкой. После того, как на машине возникла очевидная утечка одной из эксплуатационных жидкостей, австралиец был вынужден остановить свой автомобиль на трассе. Это привело к первому появлению на трассе красных флагов – впрочем, болид был быстро эвакуирован маршалами. Пресс-служба Ф1 в твитере сообщила об утечке масла, хотя со стороны могло сложиться ощущение, что на болиде Renault потеряла герметичность система охлаждения. Французская команда сообщила, что на автомобиле Риккардо в настоящий момент стоит двигатель с большим пробегом, который в любом случае планировалось заменить вечером в пятницу.

Даниил Квят по ходу тренировки совершил 20 кругов, успев за это время опробовать наиболее мягкую и среднюю по жесткости резину. Лучшее время, оказавшееся на 3 секунды хуже результата Валттери Боттаса, россиянин показал на шинах Medium.

Motorsport.com провел текстовую трансляцию тренировки.

Результаты тренировки