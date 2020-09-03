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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Феттель понадеялся на обновления Ferrari в Монце

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Феттель понадеялся на обновления Ferrari в Монце
Автор:
, редактор

Гонщики Скудерия верят в возможность хотя бы попасть в топ-10

На Гран При Бельгии Ferrari показала свой худший результат в 2020 году, что вызвало множество опасений перед домашним для команды Гран При Италии.

Пилоты Скудерии Себастьян Феттель и Шарль Леклер признают, что нехватка мощности из-за слабого мотора будет мешать им в Монце. Однако в команде возлагают некоторые надежды на подготовленные апгрпейды.

«В прошлом году мне в Монце было совсем не легко, и в этот раз тоже легко не будет, – сказал Феттель. – У нас будет специальный комплект аэродинамики для этого этапа. Надеюсь, он сделает SF1000 более боеспособной. Наши цели не меняются: использовать шансы по максимуму и набрать как можно больше очков».

Шарль Леклер, в свою очередь, не намерен сдаваться до старта этапа: «Мы знаем, что теперь не так быстры, как в 2019-м, и уик-энд будет непростым. Однако, это не значит, что мы приедем на Гран При без мотивации. Приложим все усилия для достижения наилучшего результата».

Дополнительная информация: Джакомо Раули

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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