Феттель получит в США новый мотор. Он просил его раньше

На пресс-конференции в четверг в Остине Себастьян Феттель рассказал, что в Гран При Америк его ждет новый двигатель и потеря позиций на старте из-за его внеплановой замены. Феттель этого не уточнил, но судя по всему речь идет о замене всей силовой установке, а не только о таком ее компоненте, как двигатель внутреннего сгорания.

Для Феттеля это будет уже четвертый мотор, так что даже если речь идет только о ДВС, он лишится десяти позиций на старте. Учитывая, что за весь сезон пилот Aston Martin ни разу не квалифицировался выше восьмого места, даже потеря десяти позиций скорее всего означает для него старт с самого конца. Если же ему меняют всю силовую установку, старт с последнего места Феттелю гарантирован.

Вместе с тем издание Auto Motor und Sport утверждает, что Aston Martin просила для Феттеля новый мотор еще к Гран При Бельгии, однако в Mercedes столкнулись с дефицитом двигателей и попросту не успели сделать его раньше, чем к этапу в США.

Прежде в Mercedes не сталкивались с дефицитом силовых установок. Однако в этом сезоне у производителя во-первых добавился новый клиент в лице McLaren, а кроме того, внеплановая замена двигателей уже потребовалась обоим пилотом самой Mercedes, а также Даниэлю Риккардо и Николя Латифи. Все они уведомили поставщика об этом раньше, чем Aston Martin, так что Феттелю пришлось занимать очередь.

Замена двигателя на болиде Феттеля и возникший дефицит силовых установок Mercedes косвенно подтверждают теорию о том, что из-за роста отдачи моторов Honda в Mercedes были вынуждены форсировать свои двигатели, что негативно сказалось на их ресурсе. Если это так, то речь может идти о далеко не последней замене моторов этой марки.