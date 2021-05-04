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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Феттель получит в Барселоне обновления как у Стролла

Автор:

В Португалии Aston Martin дала пилотам разные машины

Феттель получит в Барселоне обновления как у Стролла

На Гран При Португалии Aston Martin привезла небольшие обновления болида. Однако, из-за нехватки деталей, они достались только Лэнсу Строллу. Себастьян Феттель рассказал, что на Гран При Испании обновки привезут и для него.

«На следующем этапе у меня появится парочка деталей, – сказал Феттель. – Надеюсь, мы станем чуть боеспособнее. Очевидно, ключом к хорошей гонке будет успешная квалификация. Надеюсь, в гонке мы сможем атаковать посильнее.

Очевидно, что у нас [в Португалии] не было такого темпа, как у AlphaTauri и, особенно, Alpine. В гоночном режиме не было ни темпа, ни стабильности».

Феттель также оценил работу апгрейдов на болиде Стролла: «Думаю, они сработали, хотя понятно, что я-то их не чувствовал».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Адам Купер

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