Феттель получит в Барселоне обновления как у Стролла

На Гран При Португалии Aston Martin привезла небольшие обновления болида. Однако, из-за нехватки деталей, они достались только Лэнсу Строллу. Себастьян Феттель рассказал, что на Гран При Испании обновки привезут и для него.

«На следующем этапе у меня появится парочка деталей, – сказал Феттель. – Надеюсь, мы станем чуть боеспособнее. Очевидно, ключом к хорошей гонке будет успешная квалификация. Надеюсь, в гонке мы сможем атаковать посильнее.

Очевидно, что у нас [в Португалии] не было такого темпа, как у AlphaTauri и, особенно, Alpine. В гоночном режиме не было ни темпа, ни стабильности».

Феттель также оценил работу апгрейдов на болиде Стролла: «Думаю, они сработали, хотя понятно, что я-то их не чувствовал».