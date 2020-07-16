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Феттель: Пока у нас с Racing Point только разговоры

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Феттель: Пока у нас с Racing Point только разговоры
Автор:
, редактор
16 июл. 2020 г., 15:49

Себастьян заверил, что еще не получил предложения о контракте

По слухам, Себастьян Феттель получил предложение двухлетнего контракта от Racing Point и должен принять его до конца июля. Однако сам немец уверяет, что еще даже не решил, хочет ли остаться в Формуле 1 по истечении сезона-2020.

«Слухи не просто так называют слухами, – сказал Феттель. – За пару дней после Австрии мало что изменилось, новостей нет и больше сказать мне нечего.

Сейчас все говорят про Racing Point, они впечатлили своей скоростью в двух первых гонках. Но у меня новостей нет. Как я уже говорил, мне потребуется время, чтобы принять решение. Я еще не знаю, буду ли выступать в следующем году, или не буду, а потом вернусь, а может завершу карьеру, займусь чем-то другим. Я не чувствую давления, которое заставляло бы меня выступать».

Феттель признал, что обсуждал возможность перехода в Racing Point, но заверил, что до контракта дело еще не дошло: «Сейчас идут разговоры. Я уже говорил на прошлой недели, что общался с Renault. Но это просто разговоры. На более поздних стадиях все становится более конкретно, но не сейчас не та стадия. Объявлять нечего, ничего кроме общих разговоров у нас пока нет».

По мнению многих, Racing Point остается последним шансом Феттеля остаться в Формуле 1 в 2021 году. Но сам он так не считает: «Можно смотреть, где есть места на бумаге. Но у меня слишком мало информации о контрактах и их содержании. Но я давно в этом чемпионате, и я знаю, что тут ничего нельзя предсказать. Все может поменяться. Но независимо от этого мне надо принять решение самому».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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