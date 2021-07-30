Феттель поддержал ЛГБТ-сообщество шлемом и кроссовками

В то время как на недавнем Гран При Великобритании примерно треть пилотов Формулы 1 в разной степени поменяли дизайн своих шлемов, на проходящем сейчас Гран При Венгрии абсолютное большинство гонщиков предпочло не экспериментировать с расцветкой головного убора.

Исключением стал Себастьян Феттель, на шлеме которого появились радужные полосы и слова «Меняй мир шаг за шагом». Еще раньше, в четверг, пилот Aston Martin появился в паддоке в обуви, которую украшали все те же радужные полосы.

Таким образом четырехкратный чемпион мира заявил о своем отношении к закону о т.н. ЛГБТ-пропаганде, который недавно был принят в Венгрии и стал предметом серьезных дискуссий (а также официальных претензий со стороны властей Евросоюза). Примерно за неделю до начала венгерского этапа чемпионата правительство страны объявило, что в конце этого года или начале следующего судьба закона будет окончательно решена на всенародном референдуме.

«Каждый свободен поступать так, как считает нужным, – сформулировал свою позицию Феттель. – И меня очень смущает, что в одной из стран Европейского Союза людям приходится сталкиваться с такими законами. Думаю, у людей в прошлом было много возможностей извлечь важные уроки – и я не понимаю, почему до сих пор надо доказывать, что люди могу делать что хотят и любить кого хотят. Что принцип «живи и дай жить другим» помогает нам существовать в гармонии. Мы не можем отменить этот закон – но можем выразить поддержку тем, кого закон затрагивает».

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Похожим образом в своих соцсетях высказался еще один многократный чемпион мира – Льюис Хэмилтон: «Обращаюсь ко всем людям в прекрасной стране Венгрии. Хотел бы поддержать тех, кого затрагивает закон против ЛГБТ. У каждого есть право быть самим собой – вне зависимости от того, кого они любят и кем себя считают. Призываю венгров отдать на референдуме свои голоса в поддержку ЛГБТ-сообщества. Эти люди нуждаются в нашей поддержке больше чем когда-либо. Продемонстрируйте свою любовь тем, кто вас окружает. Ведь любовь всегда побеждает».