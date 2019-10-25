Феттель поддержал Хэмилтона в экоактивизме
По словам пилота Ferrari, популярность гонок стоит использовать для привлечения внимания к угрозам для окружающей среды.
Ширящаяся дискуссия о проблемах изменения климата и защиты окружающей среды все больше затрагивает и гонщиков Формулы 1. Так, Льюис Хэмилтон является одним из тех, кто все активнее призывает беречь природу, способствовать сохранению жизни животных. Сам лидер чемпионата мира давно отказался от какой-либо растительной пищи.
При этом существует и альтернативная точка зрения. Так, Фернандо Алонсо обвинил Хэмилтона в лицемерии на основании того, что частые перелеты и участие в гонках не сочетается с озвученными британцем целями. А Кими Райкконен и Макс Ферстаппен сошлись во мнении, что в чемпионате нужно сохранить двигатели внутреннего сгорания.
Однако у Хэмилтона оказался неожиданный союзник – Себастьян Феттель.
«Как уже отметил Льюис, извне это и правда выглядит неприемлемым, – сказал Феттель на пресс-конференции в Мексике. – Мы не вносим ни малейшего вклада [в решение экологических проблем], но при этом проводим гонки по всему миру. Я думаю, Формула 1 должна в целом делать больше.
Мы международная гоночная серия. И у нас есть возможность привлекать к этой ситуации больше внимания. Тут каждый вправе что-то сделать, внести какую-то свой вклад.
Я думаю, что если все в мире озаботятся этими проблемами, это многое изменит. Мне кажется, перемены в людях уже заметны, и я надеюсь, что мир уже скоро изменится к лучшему».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Феттель поддержал Хэмилтона в экоактивизме
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