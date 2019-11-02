Феттель по ходу тренировок в Остине учуял запах марихуаны

Себастьян Феттель показал второе и четвертое времена на пятничных тренировках Гран При США. Но в то время, пока другие пилоты жаловались главным образом на неровный асфальт трассы СОТА, пилот Ferrari обратил внимание на специфический запах на трассе.

«В Техасе что, легальна марихуана? – спросил Феттель у журналистов в паддоке. – Ей безумно пахнет в первом и одиннадцатом поворотах. Я чувствовал этот запах прямо у себя в машине».

В Техасе разрешена торговля и употребление марихуаны в медицинских целях при ряде заболеваний.

В беседе с журналистами Феттель также оценил возможность появления второй гонки Формулы 1 в США, которую планируется на городской трассе в Майами.

«Я не видел трассу, – сказал немец. – Надеюсь, она хорошая, и тогда все в порядке. А если похожа на парковку, то скучно. Но гонки в городе всегда выделяются на общем фоне. Когда-то у Формулы 1 было по две гонки в США, хотя я в них и не участвовал. Так почему бы не повторить?»

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь