Феттель по ходу тренировок в Остине учуял запах марихуаны
В разговоре с журналистами пилот Ferrari даже назвал конкретные повороты, при проезде которых запах наркотика чувствовался особенно сильно.
Себастьян Феттель показал второе и четвертое времена на пятничных тренировках Гран При США. Но в то время, пока другие пилоты жаловались главным образом на неровный асфальт трассы СОТА, пилот Ferrari обратил внимание на специфический запах на трассе.
«В Техасе что, легальна марихуана? – спросил Феттель у журналистов в паддоке. – Ей безумно пахнет в первом и одиннадцатом поворотах. Я чувствовал этот запах прямо у себя в машине».
В Техасе разрешена торговля и употребление марихуаны в медицинских целях при ряде заболеваний.
В беседе с журналистами Феттель также оценил возможность появления второй гонки Формулы 1 в США, которую планируется на городской трассе в Майами.
«Я не видел трассу, – сказал немец. – Надеюсь, она хорошая, и тогда все в порядке. А если похожа на парковку, то скучно. Но гонки в городе всегда выделяются на общем фоне. Когда-то у Формулы 1 было по две гонки в США, хотя я в них и не участвовал. Так почему бы не повторить?»
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель по ходу тренировок в Остине учуял запах марихуаны
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