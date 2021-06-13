Феттель: Платить за картинг было тяжело и мне, и Шумахеру

Льюис Хэмилтон недавно выступил с критикой роста затрат в юниорских категориях автогонок. Семикратный чемпион мира заявил, что гонки стали спортом для детей миллионеров, и призвал к переменам.

Сейчас с Хэмилтоном согласился Себастьян Феттель. Правда, гонщик Aston Martin отметил, что цены на детский автоспорт были очень высоки еще во времена Михаэля Шумахера.

«Быстрого решения нет, но сейчас стоимость слишком высока, – сказал Феттель. – Когда я начинал карьеру, цены были ниже, хотя тоже высоки. Мне очень повезло, что меня поддерживал Герхард Ноак, тот же человек, который за 20 лет до этого поддерживал Михаэля Шумахера.

Уже тогда все было очень дорого. Думаю, Михаэлю нужна была помощь, как и мне. Потому что я себе [расходов] не мог позволить. В мой первый год в картинге мы сами смогли покрыть половину расходов. Потом нам повезло, что мы имели поддержку».

Но нынешнюю ситуацию Феттель не готов сравнить с той, что была 20 лет назад: «И мир, и спонсорство с тех пор изменились. Это касается и готовности людей вкладывать деньги в детский автоспорт.

Определенно, кое-что можно сделать, чтобы сделать наш спорт более доступным для детей с разным уровнем достатка в семье. Это всегда было дорогое хобби. Но сейчас оно стало слишком дорогим».