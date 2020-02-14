Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах

Ferrari объявила график работы своих пилотов на первых предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне. Первым за руль нового болида SF1000 сядет Себастьян Феттель, который отработает полный день 19 февраля, в среду.

В четверг, 20 февраля, до обеда работать на трассе будет Шарль Леклер, после обеда его заменит Феттель. Весь пятничный день команда предоставит Леклеру.

График на вторую часть тестов, которая также пройдет в Барселоне с 26 по 28 февраля, Скудерия определит, обработав данные, полученные в первые три дня.