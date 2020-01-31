Феттель первым сел в новую Ferrari
В Маранелло продолжают подготовку к старту сезона.
Себастьян Феттель впервые сел в новую Ferrari, на которой будет выступать в Формуле 1 в 2020 году. Сегодня немец в Маранелло провел процедуру подгонки сиденья и поделился с командной первыми впечатлениями от болида, сообщает пресс-служба Скудерии.
Накануне Ferrari провела первый запуск двигателя на новой машине, которая пока даже не имеет своего названия. Представить болид планируется 11 февраля, Скудерия станет первой командой, которая покажет публике машину-2020.
Для Феттеля наступающий сезон станет уже шестым в составе Ferrari. Он выиграл с командой 14 гонок и по этому показателю занимает третье место в истории Скудерии, уступая лишь Михаэлю Шумахеру и Ники Лауде.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель первым сел в новую Ferrari
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