Феттель перестроил работу Aston Martin. Пока на брифингах

После перехода Себастьяна Феттеля в Aston Martin многие поспешили с выводом, что карьера немца окончательно испорчена, и ему пора вешать шлем на гвоздь.

В четырех первых Гран При Себ действительно наделал немало ошибок и боролся за позиции во втором десятке. Но в Монако принес своей новой команде первые очки. а на Гран При Азербайджана напомнил о своих лучших качествах, финишировав вторым.

Как объяснил руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр, столь ощутимый рост результатов стал возможен еще и потому, что четырехкратный чемпион мира

«Себастьян объяснил, как мы должны работать, – рассказал Сафнауэр в подкасте F1 Unscripted with Heineken. – Лэнс [Стролл] тоже не новичок, он уже давно работает с нами. Отношения между нашими гонщиками складываются хорошо.

Но у Себастьяна больше опыта, и теперь мы проводим свои брифинги несколько иначе. И не только Лэнс, но и вся команда приняла такой подход».

Говоря о прогрессе Феттеля в Aston Martin, глава коллектива добавил: «Ситуация становится все лучше. Точнее будет сказать, что он испытывает все больше уверенности в машине. Это череда небольших, но постоянных шагов по направлению к вершине.

Мы все учимся и все прибавляем. Это касается и Лэнса, и всех остальных в команде».

В прошлом году гостем того же подкаста был босс RBR Кристиан Хорнер. Он тоже рассказал о подходе Феттеля: «Его брифинги [после гонки] занимали по два часа. Спустя примерно полчаса мы доходили только до завершения прогревочного круга и проверки работы бутылки с питьевой водой.

Он в деталях анализировал все аспекты гонки, каждый момент работы шин. Информации, которой он выдавал, даже для нас было слишком много. Марк [Уэббер] за 15 минут описывал всю гонку…»