Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице

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О смерти Дитриха Матешица стало известно незадолго до старта субботней квалификации в Остине. Австрийский бизнесмен пользовался уважением в паддоке, а в нынешнем полотоне Ф1 как минимум восемь гонщиков получали его поддержку на какой-то стадии своей карьеры.

Себастьян Феттель по сути обязан Red Bull всей своей карьерой: еще практически мальчишкой его взяли в молодежную программу, а в 2008-м он получил возможность провести свой первый полный сезон за рулем Toro Rosso – и выиграл в Монце. За этим последовали еще десятки побед и четыре чемпионских титула. Все, что было у Себа после расставания с Red Bull в конце 2014 года, оказалось уже куда менее успешным.

Феттеля связывали с Матешицем особые отношения. Гонщик никогда не скрывал своей признательности боссу Red Bull. Именно поэтому он решил провести предстоящий Гран При Мексики в шлеме, раскраска которого почти точно повторяет самое начало его карьеры. Отличия можно найти лишь в нескольких наклейках спонсоров Aston Martin, нынешней команды 35-летнего немца.

Себастьян Феттель, Scuderia Toro Rosso STR03, после победы в Гран При Италии 2008 года Фото: Ставен Ти / Motorsport Images