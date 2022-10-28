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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице

Гонщик вернулся к изначальной раскраске своего шлема, чтобы отдать дань уважения скончавшемуся владельцу Red Bull Racing

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Феттель перекрасил шлем в цвета Red Bull в память о Матешице
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О смерти Дитриха Матешица стало известно незадолго до старта субботней квалификации в Остине. Австрийский бизнесмен пользовался уважением в паддоке, а в нынешнем полотоне Ф1 как минимум восемь гонщиков получали его поддержку на какой-то стадии своей карьеры. 

Себастьян Феттель по сути обязан Red Bull всей своей карьерой: еще практически мальчишкой его взяли в молодежную программу, а в 2008-м он получил возможность провести свой первый полный сезон за рулем Toro Rosso – и выиграл в Монце. За этим последовали еще десятки побед и четыре чемпионских титула. Все, что было у Себа после расставания с Red Bull в конце 2014 года, оказалось уже куда менее успешным. 

Феттеля связывали с Матешицем особые отношения. Гонщик никогда не скрывал своей признательности боссу Red Bull. Именно поэтому он решил провести предстоящий Гран При Мексики в шлеме, раскраска которого почти точно повторяет самое начало его карьеры. Отличия можно найти лишь в нескольких наклейках спонсоров Aston Martin, нынешней команды 35-летнего немца. 

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Фото: Ставен Ти / Motorsport Images

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