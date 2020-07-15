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Феттель переходит в Aston Martin: подробности

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Феттель переходит в Aston Martin: подробности
Автор:
15 июл. 2020 г., 12:27

Когда объявят о контракте, зачем Себастьян нужен команде, куда теперь пойдет Перес

Себастьян Феттель готовится к переходу в Aston Martin. Эта команда Формулы 1 сейчас известна как Racing Point. В 2021 году гоночный коллектив сменит название – именно тогда пилотом Aston Martin должен стать Феттель. Motorsport.com Италия рассказывает главное, что нужно знать о готовящемся переходе четырехкратного чемпиона Формулы 1.

На сколько лет рассчитан контракт

Речь идет о соглашении на два года с возможностью продления. Такие договоры в Формуле 1 часто называют «2+»: здесь 2 означает количество лет, которое пилот должен гарантированно провести в команде, а + подразумевает, что при наступлении определенных событий контракт может быть продлен автоматически. Если условия останутся именно такими, Феттель проведет в Aston Martin 2021 и 2022 год как минимум.

Когда начались переговоры

В начале июня 2020 года. Это произошло после того, как Себастьян узнал: Ferrari больше не заинтересована в его услугах. Еще весной Феттель говорил, что хочет вести переговоры только с Ferrari – но затем Скудерия решила нанять Карлоса Сайнса. Места для Себа не осталось – и четырехкратный чемпион Формулы 1 начал смотреть по сторонам. Racing Point оказался одним из вариантов.

Партнером Феттеля по команде должен стать сын владельца Racing Point Лэнс Стролл

Партнером Феттеля по команде должен стать сын владельца Racing Point Лэнс Стролл

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Как выяснил главный редактор Motorsport.com в Германии Кристиан Ниммерфолль, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл пригласил Феттеля в свой загородный дом в Гштаде, чтобы сделать предложение о контракте. Среди других вариантов для Себа фигурировали Renault, Mercedes и Red Bull, но, похоже, каждая из этих команд выбрала других пилотов на следующий сезон.

Феттель еще может перейти в Mercedes?

Да. И это вариант, о котором Феттель мог бы мечтать. Дело в том, что Racing Point тесно связана с Mercedes AMG – командой, в которой сейчас выступает Хэмилтон. Немецкий коллектив снабжает Aston Martin двигателями, коробками передач и прочими деталями. Клиентский статус Racing Point подкрепляется дружбой между боссами двух команд: Лоуренсом Строллом и Тото Вольфом.

Вольф до сих пор не подписал контракт с Хэмилтоном. Ожидается, что Льюис останется в Mercedes – но надолго ли? Прежде британец подписывал с командой долгосрочные контракты. Теперь ситуация может измениться. В сезоне-2022 в Формуле 1 вступит в силу новый регламент, увязанный с ограничением расходов. Лимит на бюджеты может изменить расстановку сил, лишив самую богатую команду современности – Mercedes – части преимущества.

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Если Хэмилтон не захочет выступать в Ф1 после 2022 года, Льюиса может устроить однолетний контракт. В таком случае он покинет чемпионат мира по завершении сезона-2021 – и Mercedes понадобится новый лидер. Здесь и возникнет вариант с Феттелем.

Aston Martin вряд ли встанет на пути у альянса Феттель-Mercedes, если обе стороны захотят заключить такое соглашение на 2022 год. Разумеется, сейчас это не более чем план Б – но и такой вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф и Себастьян Феттель, Ferrari

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф и Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Зачем это нужно Aston Martin

Себастьян Феттель – известный гонщик с солидным рекламным потенциалом. Заполучить такого спортсмена в качестве посла бренда будет несомненной удачей для Aston Martin. К тому же, это покажет серьезность намерений команды с новым названием: не у каждого коллектива есть чемпион мира.

Когда объявят о контракте

Скорее всего, Racing Point и Феттель объявят о контракте в августе 2020 года в Сильверстоуне. В следующем месяце там пройдут сразу два этапа Формулы 1. Оба станут домашними для Aston Martin – отличный шанс заявить о громкой сделке. При этом само подписание контракта должно произойти в ближайшие дни.

Куда теперь пойдет Перес

Весь этот сценарий оставляет без места Серхио Переса. В прошлом году мексиканец подписал трехлетнее соглашение с Racing Point: пилот планировал выступать здесь до конца 2022 года. Теперь стало понятно, что команда предпочтет реализовать записанную в договоре возможность расторгнуть соглашение. Для этого Пересу придется заплатить неустойку, исчисляемую миллионами евро.

Серхио Перес провел в команде шесть полных лет. Нынешний чемпионат стал для мексиканца седьмым в составе Racing Point. За это время пилот принес команде пять подиумов

Серхио Перес провел в команде шесть полных лет. Нынешний чемпионат стал для мексиканца седьмым в составе Racing Point. За это время пилот принес команде пять подиумов

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По информации Motorsport.com, Серхио не хочет покидать Формулу 1 и попытается найти себе место на следующий год. Вариантов не так много: вакансии есть в Alfa Romeo и Haas. Прочие команды представляются нереалистичными вариантами для Переса. В то же время существует вероятность, что Серхио решит сменить чемпионат и перейдет в другую гоночную серию.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Роберто Кинкеро

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