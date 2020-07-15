Феттель переходит в Aston Martin: подробности

Себастьян Феттель готовится к переходу в Aston Martin. Эта команда Формулы 1 сейчас известна как Racing Point. В 2021 году гоночный коллектив сменит название – именно тогда пилотом Aston Martin должен стать Феттель. Motorsport.com Италия рассказывает главное, что нужно знать о готовящемся переходе четырехкратного чемпиона Формулы 1.

На сколько лет рассчитан контракт

Речь идет о соглашении на два года с возможностью продления. Такие договоры в Формуле 1 часто называют «2+»: здесь 2 означает количество лет, которое пилот должен гарантированно провести в команде, а + подразумевает, что при наступлении определенных событий контракт может быть продлен автоматически. Если условия останутся именно такими, Феттель проведет в Aston Martin 2021 и 2022 год как минимум.

Когда начались переговоры

В начале июня 2020 года. Это произошло после того, как Себастьян узнал: Ferrari больше не заинтересована в его услугах. Еще весной Феттель говорил, что хочет вести переговоры только с Ferrari – но затем Скудерия решила нанять Карлоса Сайнса. Места для Себа не осталось – и четырехкратный чемпион Формулы 1 начал смотреть по сторонам. Racing Point оказался одним из вариантов.

Партнером Феттеля по команде должен стать сын владельца Racing Point Лэнс Стролл Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Как выяснил главный редактор Motorsport.com в Германии Кристиан Ниммерфолль, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл пригласил Феттеля в свой загородный дом в Гштаде, чтобы сделать предложение о контракте. Среди других вариантов для Себа фигурировали Renault, Mercedes и Red Bull, но, похоже, каждая из этих команд выбрала других пилотов на следующий сезон.

Феттель еще может перейти в Mercedes?

Да. И это вариант, о котором Феттель мог бы мечтать. Дело в том, что Racing Point тесно связана с Mercedes AMG – командой, в которой сейчас выступает Хэмилтон. Немецкий коллектив снабжает Aston Martin двигателями, коробками передач и прочими деталями. Клиентский статус Racing Point подкрепляется дружбой между боссами двух команд: Лоуренсом Строллом и Тото Вольфом.

Вольф до сих пор не подписал контракт с Хэмилтоном. Ожидается, что Льюис останется в Mercedes – но надолго ли? Прежде британец подписывал с командой долгосрочные контракты. Теперь ситуация может измениться. В сезоне-2022 в Формуле 1 вступит в силу новый регламент, увязанный с ограничением расходов. Лимит на бюджеты может изменить расстановку сил, лишив самую богатую команду современности – Mercedes – части преимущества.

Если Хэмилтон не захочет выступать в Ф1 после 2022 года, Льюиса может устроить однолетний контракт. В таком случае он покинет чемпионат мира по завершении сезона-2021 – и Mercedes понадобится новый лидер. Здесь и возникнет вариант с Феттелем.

Aston Martin вряд ли встанет на пути у альянса Феттель-Mercedes, если обе стороны захотят заключить такое соглашение на 2022 год. Разумеется, сейчас это не более чем план Б – но и такой вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф и Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Зачем это нужно Aston Martin

Себастьян Феттель – известный гонщик с солидным рекламным потенциалом. Заполучить такого спортсмена в качестве посла бренда будет несомненной удачей для Aston Martin. К тому же, это покажет серьезность намерений команды с новым названием: не у каждого коллектива есть чемпион мира.

Когда объявят о контракте

Скорее всего, Racing Point и Феттель объявят о контракте в августе 2020 года в Сильверстоуне. В следующем месяце там пройдут сразу два этапа Формулы 1. Оба станут домашними для Aston Martin – отличный шанс заявить о громкой сделке. При этом само подписание контракта должно произойти в ближайшие дни.

Куда теперь пойдет Перес

Весь этот сценарий оставляет без места Серхио Переса. В прошлом году мексиканец подписал трехлетнее соглашение с Racing Point: пилот планировал выступать здесь до конца 2022 года. Теперь стало понятно, что команда предпочтет реализовать записанную в договоре возможность расторгнуть соглашение. Для этого Пересу придется заплатить неустойку, исчисляемую миллионами евро.

Серхио Перес провел в команде шесть полных лет. Нынешний чемпионат стал для мексиканца седьмым в составе Racing Point. За это время пилот принес команде пять подиумов Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По информации Motorsport.com, Серхио не хочет покидать Формулу 1 и попытается найти себе место на следующий год. Вариантов не так много: вакансии есть в Alfa Romeo и Haas. Прочие команды представляются нереалистичными вариантами для Переса. В то же время существует вероятность, что Серхио решит сменить чемпионат и перейдет в другую гоночную серию.