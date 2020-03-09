Феттель перейдет в McLaren? Предсказание от экс-пилота Ф1

За пять лет в Ferrari Себастьян Феттель так и не добился цели стать чемпионом мира с итальянской командой. В прошлом сезоне он проиграл внутрикомандную дуэль Шарлю Леклеру и утратил статус первого номера Скудерии. Хотя сам Феттель этого не подтверждает, по слухам. он готов покинуть Ferrari уже в конце года, когда истечет его контракт. Бывший пилот Ф1 и соотечественник Себастьяна Тимо Глок нашел для него неожиданный вариант продолжения карьеры.

«Может, McLaren? – сказал Глок в интервью немецкому изданию Ran. – Там теперь немецкий руководитель Андреас Зайдль. Думаю, он был бы рад видеть опытного немца в команде.

Mercedes тоже вариант. Он может заменить там как Валттери Боттаса, так и Льюиса Хэмилтона. А вот дверь в Red Bull кажется явно закрытой».

По мнению Глока, решающим аргументом для ухода Феттеля из Ferrari может стать конфликт вокруг возможной нелегальности прошлогоднего мотора итальянской команды.

«Думаю, его продолжение карьеры зависит от конца этой истории, – предположил Глок. – Полагаю, это может быть причина, по которой он скажет: «С меня хватит».

Феттель перешел в Ferrari из Red Bull в 2015 году. Его лучшими результатами были вторые места в чемпионате. Прошлый сезон он завершил пятым.