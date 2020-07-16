Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Известия из Германии всколыхнули Формулу 1 на прошлой неделе. Кристиан Ниммерфолль, редактор немецкой версии Motorsport.com, со ссылкой на собственные источники бросил на рынок трансферную гранату – сообщил о возвращении Себастьяна Феттеля в Red Bull.

Якобы, этот ход был санкционирован самим владельцем команды Дитрихом Матешицем. Себ должен был занять в команде место Элбона, которого отправили бы в AlphaTauri на место Даниила Квята. И пока российские поклонники оплакивали карьеру своего пилота в Ф1, остальные предвкушали схватку Феттеля и Ферстаппена.

Правда, предвкушение длилось недолго. В первые дни Гран При Штирии и Кристиан Хорнер, и Хельмут Марко заявили, что слухи не имеют под собой основания и никто возвращать Себастьяна не собирается.

Себастьян Феттель

В тени этого сообщения прошло другое: помимо Red Bull Себ намекнул на готовность перейти и в Racing Point. Его давний друг и ныне руководитель команды Отмар Зафнауэр вроде бы отказал Феттелю в месте в команде, сообщив, что все занято. Но сделал это как-то неуверенно, да еще и добавил, что время определиться с составом у команды есть.

Теперь же у этой истории появилось продолжение: Racing Point, кажется, очень близка к найму Себа. Переговоры идут в продвинутой стадии, а контракт должен быть подписан до конца июля. 31 июля истекает срок, когда команда может расторгнуть контракт с Серхио Пересом, чтобы посадить на его место Себа. И Лоуренс Стролл готов это сделать, даже выплатив мексиканцу компенсацию в несколько миллионов.

Вариант с Racing Point выглядит намного привлекательнее сказочного варианта с Red Bull. Не согласны?

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Стролл в напарниках вместо Ферстаппена

Понятно, что весть о Red Bull привела всех в возбуждение. Четырехкратный чемпион мира возвращается в команду, с которой взял все свои титулы – действительно красиво звучит! Но так ли это хорошо на самом деле?

Да, Себа в Red Bull любили, у него до сих пор теплые отношения с командой и вряд ли Хельмут Марко позволил бы обижать своего воспитанника. Но еще весной Хорнер говорил, что не хочет видеть в команде двух альфа-самцов. Значит ли это, что он не готов взять к себе Феттеля? Или готов, если Себастьян согласится быть вторым номером?

Себастьян Феттель, Ferrari, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Саймон Голлоуэй / Motorsport Images

По сути, выступление за Red Bull наверняка поставило бы Себа в неудобное положение. Команда уже натерпелась от его конфликтов с Уэббером. Борьба Ферстаппена с Риккардо тоже вряд ли улучшала сон Хорнера. После этого позволить чемпиону прошлого сцепиться с чемпионом будущего было бы самоубийством.

Самому Себастьяну тоже было бы тяжело. Все его окружение много раз говорило: немцу требуется полное доверие и вся помощь команды, чтобы проявить свои лучшие качества. Можно ли ждать этого, когда твой сосед по гаражу – Макс Ферстаппен? Конечно, нет.

Феттель попал бы еще в худшее положение, чем в прошлом году с Леклером. Конечно, если бы сам не согласился играть на напарника. Но можно ли назвать завершение карьеры в статусе личного ассистента успехом?

Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Феттель опять станет лидером команды

А вот в Racing Point ситуация будет совсем другая. Понятно, что Лэнс Стролл в команде на особом положении, но папа Лоуренс, в первую очередь, бизнесмен. Приведя в команду четырехкратного чемпиона мира, Стролл-старший явно не будет ему мешать. В Racing Point, точнее уже в Aston Martin, Себ мог бы стать полноценным лидером, определять в какую сторону развивать болид и получать в свое распоряжение все необходимое.

Уровень психологического комфорта для Феттеля в Aston Martin наверняка был бы высоким. А мы знаем, что в такой ситуации он умеет выжимать из своих машин максимум. Это главная сила Себа – сделай его лидером, дай ему нужную машину, и он не допустит просчетов.

Какой силы болид он получил бы в Сильверстоуне? Явно лучше, чем у него сейчас в Ferrari. По первым стартам Racing Point кажется третьей-четвертой командой пелотона: позади Mercedes, чуть похуже Red Bull, но очевидно сильнее остальных.

Но не забывайте, что стартовые этапы прошли на любимой трассе австрийской команды. Наверняка Red Bull будет лучше и в Венгрии. А вот в Монце и Спа ситуация должна измениться в пользу Racing Point.

Себастьян Феттель, Ferrari на подиуме Гран При Японии-2019 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Проект Aston Martin

В 2021 году команды оставят себе те же машины, а значит Aston Martin все еще будет в числе лидеров Формулы 1 с большими шансами на подиумы. И даже на победы – пусть только в отдельных гонках, а не в чемпионате в целом.

Ну а дальше от команды с таким брендом и богатыми владельцами можно ждать мощных инвестиций в совершенно новые машины. Вряд ли славный британский бренд и миллиардер Стролл затеяли проект в Ф1 только для того, чтобы обивать пороги подиума. Инвестиции, конечно, не решают всех вопросов. Но бывшая Force India и без денег была быстра, что говорит о силе ее инженеров. Что же будет с деньгами?

А главное – пока в команде остается Стролл-младший, Феттель мог бы оставаться ее лидером. Не Лэнсу же им становиться.

Так что же лучше: стать лидером в команде топ-3 с большими перспективами, или вернуться домой, чтобы быть побитым мальчишкой? Да, переход в Red Bull был бы громче. Но Себ уже приучил нас, что любит тишину. И если в четверг он не объявит об уходе из Формулы 1, то мы будем надеяться. Прости нас, Чеко Перес.