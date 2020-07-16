Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
134 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Мнение

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Поделились
Комментарии
Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Автор:
, редактор
16 июл. 2020 г., 03:30

Сегодня Себастьян Феттель даст большое интервью, от которого ждут сенсационных объявлений. А вчера стало известно, что Себа готова нанять Racing Point. Иван Матушкин считает, что это лучший вариант для немца прямо сейчас

Известия из Германии всколыхнули Формулу 1 на прошлой неделе. Кристиан Ниммерфолль, редактор немецкой версии Motorsport.com, со ссылкой на собственные источники бросил на рынок трансферную гранату – сообщил о возвращении Себастьяна Феттеля в Red Bull. 

Якобы, этот ход был санкционирован самим владельцем команды Дитрихом Матешицем. Себ должен был занять в команде место Элбона, которого отправили бы в AlphaTauri на место Даниила Квята. И пока российские поклонники оплакивали карьеру своего пилота в Ф1, остальные предвкушали схватку Феттеля и Ферстаппена. 

Правда, предвкушение длилось недолго. В первые дни Гран При Штирии и Кристиан Хорнер, и Хельмут Марко заявили, что слухи не имеют под собой основания и никто возвращать Себастьяна не собирается. 

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

В тени этого сообщения прошло другое: помимо Red Bull Себ намекнул на готовность перейти и в Racing Point. Его давний друг и ныне руководитель команды Отмар Зафнауэр вроде бы отказал Феттелю в месте в команде, сообщив, что все занято. Но сделал это как-то неуверенно, да еще и добавил, что время определиться с составом у команды есть. 

Теперь же у этой истории появилось продолжение: Racing Point, кажется, очень близка к найму Себа. Переговоры идут в продвинутой стадии, а контракт должен быть подписан до конца июля. 31 июля истекает срок, когда команда может расторгнуть контракт с Серхио Пересом, чтобы посадить на его место Себа. И Лоуренс Стролл готов это сделать, даже выплатив мексиканцу компенсацию в несколько миллионов. 

Вариант с Racing Point выглядит намного привлекательнее сказочного варианта с Red Bull. Не согласны?

Читайте также:

Стролл в напарниках вместо Ферстаппена 

Понятно, что весть о Red Bull привела всех в возбуждение. Четырехкратный чемпион мира возвращается в команду, с которой взял все свои титулы – действительно красиво звучит! Но так ли это хорошо на самом деле? 

Да, Себа в Red Bull любили, у него до сих пор теплые отношения с командой и вряд ли Хельмут Марко позволил бы обижать своего воспитанника. Но еще весной Хорнер говорил, что не хочет видеть в команде двух альфа-самцов. Значит ли это, что он не готов взять к себе Феттеля? Или готов, если Себастьян согласится быть вторым номером? 

Себастьян Феттель, Ferrari, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Себастьян Феттель, Ferrari, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Саймон Голлоуэй / Motorsport Images

По сути, выступление за Red Bull наверняка поставило бы Себа в неудобное положение. Команда уже натерпелась от его конфликтов с Уэббером. Борьба Ферстаппена с Риккардо тоже вряд ли улучшала сон Хорнера. После этого позволить чемпиону прошлого сцепиться с чемпионом будущего было бы самоубийством. 

Самому Себастьяну тоже было бы тяжело. Все его окружение много раз говорило: немцу требуется полное доверие и вся помощь команды, чтобы проявить свои лучшие качества. Можно ли ждать этого, когда твой сосед по гаражу – Макс Ферстаппен? Конечно, нет. 

Феттель попал бы еще в худшее положение, чем в прошлом году с Леклером. Конечно, если бы сам не согласился играть на напарника. Но можно ли назвать завершение карьеры в статусе личного ассистента успехом? 

Читайте также:

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Феттель опять станет лидером команды

А вот в Racing Point ситуация будет совсем другая. Понятно, что Лэнс Стролл в команде на особом положении, но папа Лоуренс, в первую очередь, бизнесмен. Приведя в команду четырехкратного чемпиона мира, Стролл-старший явно не будет ему мешать. В Racing Point, точнее уже в Aston Martin, Себ мог бы стать полноценным лидером, определять в какую сторону развивать болид и получать в свое распоряжение все необходимое. 

Уровень психологического комфорта для Феттеля в Aston Martin наверняка был бы высоким. А мы знаем, что в такой ситуации он умеет выжимать из своих машин максимум. Это главная сила Себа – сделай его лидером, дай ему нужную машину, и он не допустит просчетов. 

Какой силы болид он получил бы в Сильверстоуне? Явно лучше, чем у него сейчас в Ferrari. По первым стартам Racing Point кажется третьей-четвертой командой пелотона: позади Mercedes, чуть похуже Red Bull, но очевидно сильнее остальных.

Но не забывайте, что стартовые этапы прошли на любимой трассе австрийской команды. Наверняка Red Bull будет лучше и в Венгрии. А вот в Монце и Спа ситуация должна измениться в пользу Racing Point. 

Себастьян Феттель, Ferrari на подиуме Гран При Японии-2019

Себастьян Феттель, Ferrari на подиуме Гран При Японии-2019

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Проект Aston Martin

В 2021 году команды оставят себе те же машины, а значит Aston Martin все еще будет в числе лидеров Формулы 1 с большими шансами на подиумы. И даже на победы – пусть только в отдельных гонках, а не в чемпионате в целом. 

Ну а дальше от команды с таким брендом и богатыми владельцами можно ждать мощных инвестиций в совершенно новые машины. Вряд ли славный британский бренд и миллиардер Стролл затеяли проект в Ф1 только для того, чтобы обивать пороги подиума. Инвестиции, конечно, не решают всех вопросов. Но бывшая Force India и без денег была быстра, что говорит о силе ее инженеров. Что же будет с деньгами?

А главное – пока в команде остается Стролл-младший, Феттель мог бы оставаться ее лидером. Не Лэнсу же им становиться. 

Так что же лучше: стать лидером в команде топ-3 с большими перспективами, или вернуться домой, чтобы быть побитым мальчишкой? Да, переход в Red Bull был бы громче. Но Себ уже приучил нас, что любит тишину. И если в четверг он не объявит об уходе из Формулы 1, то мы будем надеяться. Прости нас, Чеко Перес.

Читайте также:

Следующая новость
Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша

Предыдущая новость

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша

Самое читаемое Сегодня

Феттель переходит в Aston Martin: подробности
Формула 1 / Формула 1

Феттель переходит в Aston Martin: подробности

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности
Формула 1 / Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски
Формула 1 / Формула 1

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren
Формула 1 / Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

Боссу команды Ferrari нашли замену
Формула 1 / Формула 1

Боссу команды Ferrari нашли замену

В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

В Red Bull рассказали, за счет чего приблизятся к Mercedes в Венгрии

Самое важное:

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша
Формула 1 / Формула 1

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности
Формула 1 / Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште
Формула 1 / Формула 1

Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель переходит в Aston Martin: подробности

2
Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

3
Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

4
Формула 1

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

5
Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Последние видео

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Реверсивная решетка ГП Штирии 01:06
Формула 1

Реверсивная решетка ГП Штирии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Самое важное:

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша
Формула 1

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности
Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште
Формула 1

Анонс Гран При Венгрии: все о трассе в Будапеште

«Мы обнимем его». В Red Bull пообещали поддержать Элбона
Формула 1

«Мы обнимем его». В Red Bull пообещали поддержать Элбона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.