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Формула 1 / Презентация Aston Martin Новость

Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его

Предстоящий сезон станет для немецкого чемпиона вторым в команде. И от его результатов во многом зависит будущее отношений гонщика и команды

Феттель озвучил условие, которое позволит Aston Martin удержать его
Александр Кабановский
Автор:
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После четырех титулов с Red Bull и 13 побед с Ferrari Себастьян Феттель перешел в Aston Martin – но в сезоне-2021 почти всегда оставался в глубине пелотона, блеснув всего в нескольких Гран При. 

Сейчас у 34-летнего немца долгосрочный контракт с командой, однако стороны не раскрывают сроки его действия, а формальное подтверждение было сделано прошлой осенью только до конца нынешнего сезона. 

На презентации Aston Martin 2022 года в Гэйдоне Феттеля спросили, что он думает о своей карьере в долгосрочной перспективе.

«Не знаю, честное слово, – ответил гонщик. – Предстоящий сезон станет новым в самых разных смыслах. Я предпочитаю решать задачи по очереди, потому не знаю ответа. И не зацикливаюсь сейчас на этом. У меня нет каких-то показателей, с какими команда должна закончить сезон или за какие должна бороться в гонках. 

Прежде надо понять, где мы находимся. Да, в какой-то момент надо будет задуматься о будущем, но сейчас важно сконцентрироваться на старте сезона, а уж после этого двигаться дальше».

Он продолжил: «Я уже давно в этом спорте. У меня были как хорошие сезоны, так и не очень. И должен сказать, это прежде всего зависит от силы твоей машины и команды. Сейчас я, нет сомнений, в очень сильной команде. Команде, где высок дух. У которой понятная цель: мы хотим прогрессировать и побеждать. 

С учетом того, через что я уже прошел, сейчас мне больше всего хочется выигрывать. Именно эта возможность и определит, каким окажется будущее».

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Говоря о своих амбициях на 2022 год, немец выразил надежду, что будет на пьедестале куда чаще, чем в минувшем сезоне, когда завоевал два призовых кубка в Баку и Венгрии, но один у него отобрали судьи. 

«Сейчас все рассчитывают, что окажутся впереди, – объяснил Себ. – Но если посмотреть на подиум, я считаю, что он останется таким же, как год назад: там будет всего одно свободное место [позади Mercedes и Red Bull].

И мы рассчитываем, что будем в куда лучшей форме, чем год назад. Теперь мы сможем дорабатывать машину. В прошлом сезоне у нас не было такой возможности по ходу трех четвертей сезона. Сейчас все будет иначе. В 2021-м мы с самого начала знали, что впереди долгий и сложный чемпионат. Теперь надежд куда больше». 

Детали Aston Martin AMR22

Детали Aston Martin AMR22

Фото: Aston Martin Racing

Феттель добавил, что не слишком доверяет тем впечатлениям от новой машины, которые получил на симуляторе. 

«Симулятор – это всегда результат каких-то цифр, которые вы куда-то вписали, – объяснил он. –Ощущения от реальной машины всегда отличаются. Разве что о шинах уже можно что-то говорить, у нас была пара тестовых сессий в прошлом году. Но все равно много вопросов, как они покажут себя на новом шасси.  

В быстрых поворотах у нас теперь будет много прижимной силы, а вот в медленных – меньше. Добавьте сюда шины – и станет понятно, почему я ничего не могу говорить о поведении новых автомобилей на трассе. Пока мы можем только строить предположения. 

Есть ощущения, что возможностей исправить ошибку станет меньше. Когда сцепление шин начнет падать, мы будем быстрее переходить к скольжению и терять контроль над машиной. И чтобы восстановить его, потребуется время. Так что сюрпризов станет больше». 

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Феттель рассказал, что после первых частных тестах в рамках съемочного дня 11 февраля команда планирует провести еще одну обкатку: «Сейчас мы заняты подготовкой к Барселоне, затем надо будет поработать на симуляторе и пораньше ехать в Бахрейн на вторые тесты. Думаю, перед этим мы проведем еще одну обкатку или съемочный день. А после тестов останется всего неделя до первой гонки».

Конечно же, всем было, какое имя для AMR22 придумал Себастьян – прежде он каждый год как-то называл машины, на которых выступал. 

«Пока я не проснулся сегодня утром, даже не вспоминал об этом, – признался четырехкратный чемпион. – Но по ходу дня меня уже спросили об этом такое множество раз, что невольно пришлось задуматься, так что пара вариантов уже есть.

Но обычно я придумываю имя не один, мы делаем это вместе с механиками. В прошлом году нам понравился вариант Хани Райдер – это имя первой девушки Джеймса Бонда, а для меня это был первый Aston Martin. 

Что будет сейчас – не знаю. Совсем не обязательно что-то связанное с подружками Бонда, но что-нибудь мы точно придумаем».

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Фото: Aston Martin Racing

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