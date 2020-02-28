Феттель озвучил главную слабость болида Ferrari

Ключевым недостатком нового автомобиля Ferrari оказался недостаток максимальной скорости. «На прямых мы едем медленнее, чем следует», – констатировал пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Причиной оказалось принципиальное решение Scuderia сосредоточиться на максимальном уровне прижимной силы при проектировании болида SF1000, разъяснил экс-чемпион мира. Такая концепция позволяет улучшить поведение машины в поворотах, но в то же время создает избыточное сопротивление воздуха на прямых.

В последние сезоны Формулы 1 считалось, что наибольшей прижимной силой обладают болиды Red Bull. Отчасти из-за этого машины австрийской команды были далеки от конкурентов по максимальной скорости. Зато по времени на круге автомобили Red Bull не выпадали из первой тройки. Можно сказать, что в 2020 году Ferrari пошла по пути Red Bull при работе над машиной – вот только результат получился иным.

«Нашей целью было нарастить прижимную силу – и мы это сделали, – рассказали Феттель. – Теперь третий сектор [на трассе «Каталунья»] ощущается лучше – но вот выезд на стартовую прямую после третьего сектора уже не столь хорош, как в прошлом сезоне. Да, в поворотах я чувствую, что мы продвинулись вперед – но кажется, что наши конкуренты едут там еще быстрее».

Ранее отставание Ferrari от конкурентов признал глава команды Маттиа Бинотто. В Mercedes AMG отказывались верить, что Scuderia действительно сильно отстает от лидеров, но времена на круге по ходу тестов подтверждают слова Феттеля и Бинотто: лучший круг Себастьяна на предсезонных испытаниях в Барселоне оказалось на секунду медленнее результата Боттаса на Mercedes W11.

Почему так важен третий сектор «Каталуньи»

Третий сектор испанского автодрома в Барселоне изобилует медленными поворотами, что позволяет оценить темп машин на трассах типа «Хунгароринга». Показательно, что если по личным ощущениям Феттеля Ferrari прибавила на третьем секторе, то, согласно анализу бывшего гонщика Формулы 1 Джолиона Палмера, SF1000 проигрывает конкурентам именно в этом месте.

«Если сравнить времена Феттеля и Боттаса на одинаковой резине, то чтобы оправдать отставание Ferrari, нужно допустить, что они залили в свою машину на 30 кг больше топлива, чем Mercedes. Но это звучит маловероятно, учитывая, что оба были на квалификационных попытках», – рассказал технический консультант Ф1 и комментатор Гран При на британском телеканале Sky Джолион Палмер.

«Еще одна причина для беспокойства Ferrari заключается в том, что они теряют время ровно в том же месте, что и в прошлом году, – добавил Палмер, тем самым выступив в заочную полемику с Феттелем. – На квалификациях прошлого года они были безнадежно позади [Mercedes]. Похоже, в этом году нас ожидает та же самая тенденция».