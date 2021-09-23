Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята

В это воскресенье состоится на только гонка Формулы 1 в Сочи, но и выборы в немецкий парламент, по итогам которых в стране будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. И если для большинства гонщиков это ничего не значит, то Себастьян Феттель охотно ответил на вопрос про выборы в своей родной стране и призвал граждан ФРГ идти и голосовать.

«Каждый вправе голосовать за кого он хочет и за что он хочет, – сказал Феттель в Сочи. – Я лишь попросил бы людей участвовать в голосовании. Эти выборы мне кажутся особенно важными, так как именно сейчас нужно выбрать направление развития на будущее, в котором будут жить наши дети. И я лично считаю, что нам нужно меняться, так как сейчас очевидно, что мы можем жить и чувствовать себя лучше.

Это не вопрос одной партии или одного правительства. Это вопрос нашего общего участия, так как я думаю, каждый из граждан Германии может больше стараться, чтобы сохранить для наших детей свободу и другие ценности, которые есть у нас и были у наших родителей. Так что вперед на выборы, и думайте о следующем поколении».

Интересно, что ровно год назад перед Гран При России похожий вопрос мы задавали Даниилу Квяту. Россиянин отказался ответить, ходит ли он на выборы, назвав вопрос политическим.