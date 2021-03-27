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Формула 1 / Новость

Феттель ответил Алонсо: Я не такой тщеславный

Автор:
, редактор

Себастьян отказался назвать себя лучшим в Ф1 по примеру Фернандо

Феттель ответил Алонсо: Я не такой тщеславный

В недавнем интервью BBC Фернандо Алонсо заявил, что несмотря на двухлетнее отсутствие в Формуле 1, все еще превосходит как пилот всех своих конкурентов, включая Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.

Феттель, в свою очередь, заявил, что не готов назвать себя лучшим, так как уступает Алонсо в тщеславии.

«Мне кажется неправильным называть себя лучшим, но если другие так делают, меня это не беспокоит, – цитирует Феттеля iNews. – Было бы высокомерным забывать, сколько талантов в нашем чемпионате, как много они работают и что временами они меня превосходят, хоть мне это и не нравится.

Может, я не настолько тщеславный. Я доволен своей жизнью и достижениями. Я допускал ошибки в прошлом и признаю их, но не думаю, что все всегда зависело от меня. Дело всегда в сочетании разных факторов. Нет таких сезонов, про которые я могу сказать, что мог стать чемпионом, но не стал. Последние семь лет на вершине Mercedes, и чтобы быть чемпионом, надо выступать за них. Конечно, Льюис усиливает их, не хочу отнимать у него должное.

Я убежден, что могу быть лучшим, я уже доказывал это. Но это не гарантирует, что я остаюсь лучшим каждый день».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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