Феттель ответил Алонсо: Я не такой тщеславный

В недавнем интервью BBC Фернандо Алонсо заявил, что несмотря на двухлетнее отсутствие в Формуле 1, все еще превосходит как пилот всех своих конкурентов, включая Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.

Феттель, в свою очередь, заявил, что не готов назвать себя лучшим, так как уступает Алонсо в тщеславии.

«Мне кажется неправильным называть себя лучшим, но если другие так делают, меня это не беспокоит, – цитирует Феттеля iNews. – Было бы высокомерным забывать, сколько талантов в нашем чемпионате, как много они работают и что временами они меня превосходят, хоть мне это и не нравится.

Может, я не настолько тщеславный. Я доволен своей жизнью и достижениями. Я допускал ошибки в прошлом и признаю их, но не думаю, что все всегда зависело от меня. Дело всегда в сочетании разных факторов. Нет таких сезонов, про которые я могу сказать, что мог стать чемпионом, но не стал. Последние семь лет на вершине Mercedes, и чтобы быть чемпионом, надо выступать за них. Конечно, Льюис усиливает их, не хочу отнимать у него должное.

Я убежден, что могу быть лучшим, я уже доказывал это. Но это не гарантирует, что я остаюсь лучшим каждый день».