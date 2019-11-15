Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом
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Гонщик Ferrari привез в Бразилию, где гонка за Скудерию станет для него юбилейной, шлем в особой раскраске.
Ливрея шлема изменилась незначительно, однако его детали – в том числе гарцующий жеребец – окрашены в цвет под названием Rosso Barchetta. В такой цвет была окрашена первая дорожная машина Ferrari, выпущенная в 1947 году – модель 125 S.
Слайдер
Список
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
1/5
Фотограф: Себастьян Феттель
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
2/5
Фотограф: Себастьян Феттель
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
3/5
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
4/5
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
5/5
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом
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