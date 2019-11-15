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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом

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Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом
Автор:
15 нояб. 2019 г., 18:32

Гонщик Ferrari привез в Бразилию, где гонка за Скудерию станет для него юбилейной, шлем в особой раскраске.

Ливрея шлема изменилась незначительно, однако его детали – в том числе гарцующий жеребец – окрашены в цвет под названием Rosso Barchetta. В такой цвет была окрашена первая дорожная машина Ferrari, выпущенная в 1947 году – модель 125 S.

Слайдер
Список

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
1/5

Фотограф: Себастьян Феттель

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
2/5

Фотограф: Себастьян Феттель

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
3/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
4/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari

Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
5/5

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Денис Буденков

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