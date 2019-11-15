Феттель отметил 100-й Гран При с Ferrari особым шлемом

Ливрея шлема изменилась незначительно, однако его детали – в том числе гарцующий жеребец – окрашены в цвет под названием Rosso Barchetta. В такой цвет была окрашена первая дорожная машина Ferrari, выпущенная в 1947 году – модель 125 S.

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