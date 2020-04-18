Феттель отказался вести переговоры с кем-либо кроме Ferrari
Четырехкратный чемпион мира признался, что не рассматривает возможность выступать где-то кроме Скудерии
Продолжить карьеру в Ferrari – первый приоритет Себастьяна Феттеля. Об этом заявил сам немецкий гонщик. «Думаю, я достаточно четко дал это понять», – ответил четырехкратный чемпион Формулы 1 на вопрос о том, что для него важно при определении программы выступлений на сезон-2021.
Нынешний контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. Команда предложила Себастьяну соглашение еще на один год со снижением зарплаты. Немец пока не принял это предложение. В то же время пилот не ведет переговоры с другими коллективами – пусть даже Берни Экклстоун предлагал ему перейти в McLaren.
«У нас [с Ferrari] еще есть время. В вопросе обсуждения контракта нет какого-то расписания, – заявил Феттель. – Сейчас все идет к тому, что Формула 1 не будет гоняться до июня или даже до июля, так что мы и впрямь можем подписать новый договор до начала сезона.
В любом случае, к какому бы соглашению мы не пришли, это будут условия, в которых комфортно работать и мне, и команде.
По срокам ясности пока нет. Прежде я подписывал трехлетние контракты. Знаю, что сейчас я один из самых опытных гонщиков в Формуле 1, но это не значит, что я самый старый. Так что не думаю, что мой возраст как-то ограничит возможную длительность нового контракта».
Феттель ездит на Ferrari с 2015 года. До этого Себастьян выступал в BMW.Sauber, Toro Rosso и Red Bull. Вот фотографии всех машин, на которых Феттель участвовал в гонках Формулы 1 – с прозвищами, которые Себ дал этим болидам:
2007: Sauber-BMW F1.07
Фотограф: Sutton Images
Машина без прозвища
2007: Toro Rosso STR02
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Машина без прозвища
2008: Toro Rosso STR03
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Жюли
2009: Red Bull RB5
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Кейт
2010: Red Bull RB6
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Лиз
2011: Red Bull RB7
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Кайли
2012: Red Bull RB8
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Эбби
2013: Red Bull RB9
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Голодная Хайди
2014: Red Bull RB10
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Сьюзи
2015: Ferrari SF15-T
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Ева
2016: Ferrari SF16-H
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Маргарита
2017: Ferrari SF70-H
Фотограф: Sutton Images
Машина по прозвищу Джина
2018: Ferrari SF71H
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Машина по прозвищу Лория
2019: Ferrari SF90
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Машина по прозвищу Лина
2020: Ferrari SF1000
Фотограф: Ferrari Ferrari
Машина без прозвища
Сейчас Себастьяну Феттелю 32 года. Среди постоянных участников сезона-2020 старше немца действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, пилот Haas Ромен Грожан и бывший партнер Феттеля по Ferrari Кими Райкконен.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Штефан Элен
Феттель отказался вести переговоры с кем-либо кроме Ferrari
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