Феттель отказался вести переговоры с кем-либо кроме Ferrari

Продолжить карьеру в Ferrari – первый приоритет Себастьяна Феттеля. Об этом заявил сам немецкий гонщик. «Думаю, я достаточно четко дал это понять», – ответил четырехкратный чемпион Формулы 1 на вопрос о том, что для него важно при определении программы выступлений на сезон-2021.

Нынешний контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. Команда предложила Себастьяну соглашение еще на один год со снижением зарплаты. Немец пока не принял это предложение. В то же время пилот не ведет переговоры с другими коллективами – пусть даже Берни Экклстоун предлагал ему перейти в McLaren.

«У нас [с Ferrari] еще есть время. В вопросе обсуждения контракта нет какого-то расписания, – заявил Феттель. – Сейчас все идет к тому, что Формула 1 не будет гоняться до июня или даже до июля, так что мы и впрямь можем подписать новый договор до начала сезона.

В любом случае, к какому бы соглашению мы не пришли, это будут условия, в которых комфортно работать и мне, и команде.

По срокам ясности пока нет. Прежде я подписывал трехлетние контракты. Знаю, что сейчас я один из самых опытных гонщиков в Формуле 1, но это не значит, что я самый старый. Так что не думаю, что мой возраст как-то ограничит возможную длительность нового контракта».

Феттель ездит на Ferrari с 2015 года. До этого Себастьян выступал в BMW.Sauber, Toro Rosso и Red Bull. Вот фотографии всех машин, на которых Феттель участвовал в гонках Формулы 1 – с прозвищами, которые Себ дал этим болидам:

Слайдер Список 2007: Sauber-BMW F1.07 1 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина без прозвища 2007: Toro Rosso STR02 2 / 15 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Машина без прозвища 2008: Toro Rosso STR03 3 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Жюли 2009: Red Bull RB5 4 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Кейт 2010: Red Bull RB6 5 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Лиз 2011: Red Bull RB7 6 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Кайли 2012: Red Bull RB8 7 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Эбби 2013: Red Bull RB9 8 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Голодная Хайди 2014: Red Bull RB10 9 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Сьюзи 2015: Ferrari SF15-T 10 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Ева 2016: Ferrari SF16-H 11 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Маргарита 2017: Ferrari SF70-H 12 / 15 Фотограф: Sutton Images Машина по прозвищу Джина 2018: Ferrari SF71H 13 / 15 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Машина по прозвищу Лория 2019: Ferrari SF90 14 / 15 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Машина по прозвищу Лина 2020: Ferrari SF1000 15 / 15 Фотограф: Ferrari Ferrari Машина без прозвища

Сейчас Себастьяну Феттелю 32 года. Среди постоянных участников сезона-2020 старше немца действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, пилот Haas Ромен Грожан и бывший партнер Феттеля по Ferrari Кими Райкконен.