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Формула 1 / Новость

Феттель отказался вести переговоры с кем-либо кроме Ferrari

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Феттель отказался вести переговоры с кем-либо кроме Ferrari
Автор:
Соавтор: Джонатан Нобл
18 апр. 2020 г., 10:32

Четырехкратный чемпион мира признался, что не рассматривает возможность выступать где-то кроме Скудерии

Продолжить карьеру в Ferrari – первый приоритет Себастьяна Феттеля. Об этом заявил сам немецкий гонщик. «Думаю, я достаточно четко дал это понять», – ответил четырехкратный чемпион Формулы 1 на вопрос о том, что для него важно при определении программы выступлений на сезон-2021. 

Нынешний контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года. Команда предложила Себастьяну соглашение еще на один год со снижением зарплаты. Немец пока не принял это предложение. В то же время пилот не ведет переговоры с другими коллективами – пусть даже Берни Экклстоун предлагал ему перейти в McLaren. 

«У нас [с Ferrari] еще есть время. В вопросе обсуждения контракта нет какого-то расписания, – заявил Феттель. – Сейчас все идет к тому, что Формула 1 не будет гоняться до июня или даже до июля, так что мы и впрямь можем подписать новый договор до начала сезона.

В любом случае, к какому бы соглашению мы не пришли, это будут условия, в которых комфортно работать и мне, и команде. 

По срокам ясности пока нет. Прежде я подписывал трехлетние контракты. Знаю, что сейчас я один из самых опытных гонщиков в Формуле 1, но это не значит, что я самый старый. Так что не думаю, что мой возраст как-то ограничит возможную длительность нового контракта». 

Феттель ездит на Ferrari с 2015 года. До этого Себастьян выступал в BMW.Sauber, Toro Rosso и Red Bull. Вот фотографии всех машин, на которых Феттель участвовал в гонках Формулы 1 – с прозвищами, которые Себ дал этим болидам:

Слайдер
Список

2007: Sauber-BMW F1.07

2007: Sauber-BMW F1.07
1/15

Фотограф: Sutton Images

Машина без прозвища

2007: Toro Rosso STR02

2007: Toro Rosso STR02
2/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Машина без прозвища

2008: Toro Rosso STR03

2008: Toro Rosso STR03
3/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Жюли

2009: Red Bull RB5

2009: Red Bull RB5
4/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Кейт

2010: Red Bull RB6

2010: Red Bull RB6
5/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Лиз

2011: Red Bull RB7

2011: Red Bull RB7
6/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Кайли

2012: Red Bull RB8

2012: Red Bull RB8
7/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Эбби

2013: Red Bull RB9

2013: Red Bull RB9
8/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Голодная Хайди

2014: Red Bull RB10

2014: Red Bull RB10
9/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Сьюзи

2015: Ferrari SF15-T

2015: Ferrari SF15-T
10/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Ева

2016: Ferrari SF16-H

2016: Ferrari SF16-H
11/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Маргарита

2017: Ferrari SF70-H

2017: Ferrari SF70-H
12/15

Фотограф: Sutton Images

Машина по прозвищу Джина

2018: Ferrari SF71H

2018: Ferrari SF71H
13/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Машина по прозвищу Лория

2019: Ferrari SF90

2019: Ferrari SF90
14/15

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Машина по прозвищу Лина

2020: Ferrari SF1000

2020: Ferrari SF1000
15/15

Фотограф: Ferrari Ferrari

Машина без прозвища

Сейчас Себастьяну Феттелю 32 года. Среди постоянных участников сезона-2020 старше немца действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, пилот Haas Ромен Грожан и бывший партнер Феттеля по Ferrari Кими Райкконен.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Штефан Элен

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