Феттель отказался разочаровываться после 13 места
Гонщик Ferrari рассчитывает на решение проблем после Спа
Ferrari провела неудачный Гран При Бельгии, так как ни один из ее пилотов не попал в десятку ни в квалификации, ни в гонке. Себастьян Феттель завершил этап на 13-м месте впереди своего напарника.
Немец после финиша выразил надежду, что на следующих этапах подобные проблемы не повторятся, и пообещал не впадать в разочарование.
«Надеюсь, эти проблемы специфичны для Спа, – сказал Феттель Sky Sports. – Из этого этапа мы можем вынести много уроков, а впереди нас ждут две важные гонки, на которых надо сосредоточиться.
Техника у нас такая, какая есть. Надо сохранять оптимизм и видеть хорошее, даже если его не много. Я много чего испробовал, чтобы справиться с этими проблемами, но мы просто недостаточно быстры. Не можем демонстрировать чудес.
Надо сохранять спокойствие и не разочаровываться. Разочарование ни к чему не приведет».
Читайте также:
Предыдущая новость
Элбон обвинил выбор шин в шестом месте
Следующая новость
Команде пришлось дважды объяснять Боттасу правила борьбы с Хэмилтоном
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин