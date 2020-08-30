Феттель отказался разочаровываться после 13 места

Ferrari провела неудачный Гран При Бельгии, так как ни один из ее пилотов не попал в десятку ни в квалификации, ни в гонке. Себастьян Феттель завершил этап на 13-м месте впереди своего напарника.

Немец после финиша выразил надежду, что на следующих этапах подобные проблемы не повторятся, и пообещал не впадать в разочарование.

«Надеюсь, эти проблемы специфичны для Спа, – сказал Феттель Sky Sports. – Из этого этапа мы можем вынести много уроков, а впереди нас ждут две важные гонки, на которых надо сосредоточиться.

Техника у нас такая, какая есть. Надо сохранять оптимизм и видеть хорошее, даже если его не много. Я много чего испробовал, чтобы справиться с этими проблемами, но мы просто недостаточно быстры. Не можем демонстрировать чудес.

Надо сохранять спокойствие и не разочаровываться. Разочарование ни к чему не приведет».