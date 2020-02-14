Феттель отказался признавать себя вторым номером в Ferrari
Четырехкратный чемпион мира уверен, что его статус в команде не поменялся. При этом Феттель отказался говорить, ведет ли он переговоры о новом контракте с командой
В прошлом году Себастьян Феттель уступил своему напарнику Шарлю Леклеру в общем зачете Формулы 1, а зимой Ferrari подписала с монегаском пятилетний контракт. Соглашение с Феттелем истекает в этом сезоне. Сезон-2019 Себастьян начинал в статусе первого номера Скудерии, но уже летом лишился его.
На 2020-й год глава команды Маттиа Бинотто обещал пилотам полное равенство. Тем не менее Себастьян не считает, что его статус в команде понизился.
«Я не так на это смотрю, – цитирует Феттеля испанская газета Marca. – В прошлом году все было так же – наши машины были одинаковыми. Главное, что у нас равные машины и равные шансы. Я ни сколько не сомневался в этом в прошлом году, думаю, Шарль тоже. Мы были на равных условиях весь год, и в этом тоже будем».
Феттель также заверил, что пока не переживает из-за продления контракта: «Проще жить сегодняшним днем. В какой-то момент нам, конечно, придется принять решение насчет будущего. Но я думаю, что времени достаточно».
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|Серия
|Формула 1
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|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель отказался признавать себя вторым номером в Ferrari
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