Феттель отказался признать себя фаворитом в Мексике

Себастьян Феттель показал лучшее время на пятничных тренировках Гран При Мексики, а его напарник по Ferrari Шарль Леклер стал третьим. Однако это не убедило немца в преимуществе его команды над конкурентами.

«Вечер прошел хорошо, я сумел поймать ритм, – сказал Феттель. – Мы можем еще прибавить. Думаю, завтра борьба будет очень-очень плотной между тремя топ-командами. Мы можем еще улучшить баланс машины.

У меня тоже была своя порция проблем, думаю, я был королем по вылетам на траву в первом повороте. Мы фавориты? Не знаю, не думаю, что после пятницы могут быть фавориты».

Феттель отметил, что почти не работал с самой мягкой резиной: «Сегодня я больше работал на Medium и шины хорошо держались. В сравнении с некоторыми конкурентами все было положительно. А на Soft я еще толком не посмотрел, проехал всего пару кругов, нужно больше времени. У Шарля были проблемы с софтом, но они были у всех».

Отпраздновать лучшее время дня коктейлем с текилой Феттель отказался.

«Текила санрайз на закате? Закат будет сейчас, но пить текилу санрайз мне не кажется хорошей идеей».

Дополнительная информация: Адам Купер