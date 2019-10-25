Феттель отказался признать себя фаворитом в Мексике
Пилот Ferrari уверен, что в субботу у его команды не будет преимущества над ближайшими соперниками.
Себастьян Феттель показал лучшее время на пятничных тренировках Гран При Мексики, а его напарник по Ferrari Шарль Леклер стал третьим. Однако это не убедило немца в преимуществе его команды над конкурентами.
«Вечер прошел хорошо, я сумел поймать ритм, – сказал Феттель. – Мы можем еще прибавить. Думаю, завтра борьба будет очень-очень плотной между тремя топ-командами. Мы можем еще улучшить баланс машины.
У меня тоже была своя порция проблем, думаю, я был королем по вылетам на траву в первом повороте. Мы фавориты? Не знаю, не думаю, что после пятницы могут быть фавориты».
Феттель отметил, что почти не работал с самой мягкой резиной: «Сегодня я больше работал на Medium и шины хорошо держались. В сравнении с некоторыми конкурентами все было положительно. А на Soft я еще толком не посмотрел, проехал всего пару кругов, нужно больше времени. У Шарля были проблемы с софтом, но они были у всех».
Отпраздновать лучшее время дня коктейлем с текилой Феттель отказался.
«Текила санрайз на закате? Закат будет сейчас, но пить текилу санрайз мне не кажется хорошей идеей».
Дополнительная информация: Адам Купер
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|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель отказался признать себя фаворитом в Мексике
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