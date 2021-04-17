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Формула 1 / Новость

Феттель отказался от вакцины ради справедливости

Автор:
, редактор

Себастьян не последовал примеру других пилотов Ф1

Феттель отказался от вакцины ради справедливости

Власти Бахрейна предложили всем сотрудникам Формулы 1 пройти вакцинацию от коронавируса, когда страна принимала предсезонные тесты и первую гонку сезона-2021. Централизованной вакцинации не было, но некоторые команды и пилоты согласились сделать прививку.

Их мотивацией было то, что в Европе им долго пришлось бы ждать из-за нехватки вакцин. Однако Себастьян Феттель счел такой подход несправедливым, так как сначала получить свои прививки должны менее защищенные слои населения.

«В Бахрейне нам предложили вакцинироваться, – рассказал Себастьян на Гран При в Имоле. – Но я осознанно отказался, потому что сейчас не моя очередь. Конечно, то, поможет ли вакцина, от которой я отказался, кому-то другому – вопрос спорный. Но для меня это дело принципа.

Многие люди хотят вакцинироваться и им приходится ждать. Молодые люди рискуют не так сильно, как пожилые. Так что я хочу вакцинироваться, но сделаю это только в свой черед».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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