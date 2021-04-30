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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

Автор:
, Главный редактор

Немецкий пилот считает, что каждому жесту и слову пилотов после аварий уделяется слишком много внимания

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

Валттери Боттас и Джордж Расселл сразу после столкновения на недавнем Гран При Эмилии-Романьи обменялись характерными жестами. Англичанин, подошедший к машине финна, шлепнул того по шлему – а пилот Mercedes в ответ показал сопернику средний палец.

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В связи с этим вопрос, насколько эмоциональным может быть выяснение отношений после различных гоночных эпизодов, был весьма популярен среди журналистов в первые дни Гран При Португалии. В частности, мнением на эту тему поинтересовались у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Эмоции бывают разными, – обрисовал немец свою позицию на пресс-конференции в четверг. – Они бывают позитивными и негативными – и не могут быть исключительно позитивными. Иначе мы просто не воспринимали бы их как эмоции. Когда все на одном уровне – нет ни пиков, ни спадов.

И возникает вопрос: а чего люди, собственно, хотят? Получается, что сначала они требуют от тебя эмоций – а когда эти эмоции появляются, начинаются вопросы: да как ты мог, как посмел такое сделать?

Секрет, думаю, в том, чтобы оставаться собой – понравиться всем ты все равно не сможешь. Конечно, у действий на трассе и даже за ее пределами должны быть определенные границы, но в целом не думаю, что нам стоит особо волноваться из-за эмоций».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Себастьян Феттель , Валттери Боттас , Джордж Расселл
Автор Кирилл Качнов

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