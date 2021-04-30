Валттери Боттас и Джордж Расселл сразу после столкновения на недавнем Гран При Эмилии-Романьи обменялись характерными жестами. Англичанин, подошедший к машине финна, шлепнул того по шлему – а пилот Mercedes в ответ показал сопернику средний палец.

В связи с этим вопрос, насколько эмоциональным может быть выяснение отношений после различных гоночных эпизодов, был весьма популярен среди журналистов в первые дни Гран При Португалии. В частности, мнением на эту тему поинтересовались у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Эмоции бывают разными, – обрисовал немец свою позицию на пресс-конференции в четверг. – Они бывают позитивными и негативными – и не могут быть исключительно позитивными. Иначе мы просто не воспринимали бы их как эмоции. Когда все на одном уровне – нет ни пиков, ни спадов.

И возникает вопрос: а чего люди, собственно, хотят? Получается, что сначала они требуют от тебя эмоций – а когда эти эмоции появляются, начинаются вопросы: да как ты мог, как посмел такое сделать?

Секрет, думаю, в том, чтобы оставаться собой – понравиться всем ты все равно не сможешь. Конечно, у действий на трассе и даже за ее пределами должны быть определенные границы, но в целом не думаю, что нам стоит особо волноваться из-за эмоций».