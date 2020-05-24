Себастьян Феттель оказался в удивительном положении. Все вокруг заверяют, что его талант, скорость и мотивация не вызывают сомнений. В списках самых успешных гонщиков за всю историю Ф1 он неизменно входит в число лидеров. Немцу 32 года, это наилучший возраст для его профессии, когда еще достаточно сил и уже достаточно опыта. Но у него нет контракта на 2021 год – и никто не спешит предлагать его.

Это правда – в Ferrari Себ сейчас больше не пользуется той всеобщей любовью, в лучах которой он грелся первые годы после перехода из Red Bull. Скудерия решила сделать ставку на молодого Шарля Леклера, предпочтя долгосрочные инвестиции в монегаска – но при этом и Феттель оставался значимым элементом в сложной структуре команды.

Можно только строить предположения, как же их разрыв вообще стал возможен – наверное, детали этой истории станут известны позже. Но у тех, кто приехал в Мельбурн на тот злополучный сорвавшийся Гран При, не было ни малейших сомнений: новость о продлении контракта витает в воздухе. Некоторые даже предполагали, что Маттиа Бинотто готов озвучить ее по ходу уик-энда. Кто знает, не эти ли дни решили судьбу немца…

Можно говорить с полной уверенностью, что в тот момент у команды и мыслей не было о разрыве. Разумеется, она аккуратно налаживала контакты с Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккардо, но это обычный процесс для любого лидера Ф1, который желает иметь надежные тылы просто на всякий случай.

А потом наступил коронавирус со всеми его последствиями, и что-то сломалось. Навсегда.

Надо признать, что Феттель сделал большую ошибку. Он всегда подчеркивал, что ведет дела сам, не прибегая к услугам менеджеров. Возможно, сказался этот фактор – в важный момент гонщику не с кем было посоветоваться, – а возможно, какой-то другой. Но он отказался от предложенной Скудерией уменьшенной зарплаты. Просто отказался, не сделав при этого никакого встречного предложения.

Нет слов, 40 миллионов в год – это здорово. Но даже если уменьшить эту сумму вдвое, она все равно останется более чем достойной для мира, где многие до сих пор вынуждены выбирать между обедом и ужином.

В итоге Себ ответил. Его ответ состоял в своеобразном шантаже – согласии получать меньше при условии минимум двухлетнего соглашения. Вышло так, что его слова были предельно негативно, если не сказать хуже, восприняты тройкой больших боссов Ferrari. В момент серьезного экономического спада не стоило дополнительно злить Джона Элканна, Луи Камильери и Пьеро Феррари.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Наши источники говорят, что уже в конце 2019 года Феттель осознал, что ему не комфортно в Маранелло. По своим каналам он попытался выйти на Тото Вольфа, чтобы узнать, что тот думает о составе Mercedes на сезон-2021.

Австрийский менеджер был достаточно хитер, чтобы увидеть свою выгоду в такой ситуации. Он дал гонщику понять, что все возможно. Самому Вольфу это было нужно едва ли не больше, чем Феттелю. Глава чемпионской команды сам пребывал последние месяцы в непростой ситуации.

Прежний глава Daimler AG Дитер Цетще традиционно давал Тото карт-бланш, не вмешиваясь в работу команды, пока та обеспечивала концерну нужные результаты. Но сменивший его Ола Каллениус начал выстраивать совершенно иную политику, и после известной истории в Мельбурне, как поговаривают, уже Вольф всерьез задумался об отставке. Потенциальный контракт с Феттелем мог бы заметно усилить его позиции.

Стоит отметить, что все эти события развивались настолько стремительно, что для их участников подобный темп оказался источником дополнительного прессинга. Феттель просто не успел предпринять какие-то шаги в своей собственной игре, а Скудерия, для которой выбор гонщиков всегда был крайне важным и щепетильным моментом, мгновенно назвала своим новым пилотом Карлоса Сайнса.

Спору нет, 25-летний испанец был очень выгодным товаром на рынке пилотов, что отлично укладывается в новую тактику Маранелло и сулит большие успехи в будущем. Но в то же время нет сомнений, что объявление о контракте с ним стало во многом следствием нехарактерной спешки, когда счет шел буквально на дни.

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Есть совершенно железные основания утверждать, что немецкие журналисты успели предупредить Себа о готовящемся совместном заявлении. Но видимо в тот момент, когда он изучал готовый к публикации документ, Феттель и понял, что остался совершенно один.

Тото Вольф безукоризненно разыграл собственную карту – точно прочитав ситуацию, он прервал долгое молчание и намекнул на интерес к четырехкратному чемпиону, тотчас добавив, что у Mercedes есть и собственный воспитанник Джордж Расселл, карьера которого очень важна для концерна.

Хельмут Марко еще раньше прямым текстом сказал, что о возвращении в Red Bull Феттель может даже не мечтать. А позицию Ferrari Себ в тот самый момент видел перед глазами…

Последующий события для немца стали дурным сном. В McLaren – четвертой по силе команде с грядущим переходом на моторы Mercedes – назвали единственным кандидатом на замену Сайнсу Даниэля Риккардо, с которым без промедления заключили контракт.

Это сделало лучшим вариантом для Себа Renault – коллектив, чьи пилоты не были на подиуме с 2015 года. Учитывая экономический спад и закрытия четырех заводов французского производителя, будущее команды Ф1 сейчас выглядит весьма туманным. Сложно представить, как она сможет сделать качественный шаг вперед, особенно под руководством Сириля Абитбуля.

Как же быть Феттелю? Уйти на год из чемпионата, чтобы попытаться отыскать вариант на 2022-й? Это будет отчаянный шаг – или, если называть вещи своими именами, шаг отчаяния.

Берни Экклстоун и гонщик Ferrari Себастьян Феттель Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Между тем, есть как минимум один человек, который считает подобное развитие событий крайне нежелательным. Его зовут Берни Экклстоун – и еще недавно, когда британец был коммерческим боссом спорта, он бы лично устроил судьбу гонщика, как в свое время сделал это с Льюисом Хэмилтоном, организовав тому переход из McLaren в Mercedes.

Известно, что Берни и Себа связывают дружеские отношения – и что Экклстоун уже предпринял определенные действия ради спасения карьеры немца. Он считает, что тот должен оказаться в Mercedes. Надо признать, что подобное развитие событий многим кажется полезным для спорта, но только Берни предпринял какие-то реальные действия.

Параллельно он активно продвигает в своих интервью мнение, что Вольф уже давно собрал чемоданы и спит и видит, как бы поскорее переметнуться к Лоуренсу Строллу и руководить его новым проектом Aston Martin F1.

Последние сезоны в Ferrari ознаменовались для Феттеля слишком большим количеством ошибок. Покинув команду, он сможет сбросить прессинг былых неудач. Впрочем, уже сейчас, зная свое неизбежное будущее, немец наверняка будет воспринимать все происходящее совершенно иначе с психологической точки зрения.

Какого Себа мы увидим на старте нового чемпионата в Австрии? И как они с командой теперь будут выстраивать отношения? И подойдет ли гонщику в достаточной степени SF1000, чтобы он мог продемонстрировать свои лучшие качества? Ответы на все все эти и многие другие вопросы даст только время, потому что сам Феттель по-прежнему предпочитает хранить полное молчание.