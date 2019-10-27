Феттель остался недоволен стратегией Ferrari

Себастьян Феттель лидировал на протяжении 22 кругов в первой половине гонки в Мексики, но пропустил Льюиса Хэмилтона вперед после более позднего пит-стопа и финишировал вторым.

«Я доволен, потому что гонка получилась хорошей, – сказал немец после финиша. – Но стратегические решения могли быть и поострее».

Феттель оказался позади Хэмилтона потому, что поехал на свой пит-стоп на 15 кругов позже британца. Команда по радио сообщала ему, что шины Льюиса должны исчерпать ресурс к концу гонки, однако этого не произошло.

«Жесткие шины работали на удивление хорошо, – цитирует Феттеля Sky Sports. – Гонка была очень напряженной, мне некогда было передохнуть. Валттери [Боттас] давил на меня сзади в конце, мешая сосредоточиться на Льюисе».

По мнению Феттеля, победе Хэмилтона помогло отсутствие борьбы с соперниками, когда британец ехал на сликах Hard.

«Льюис просто ехал в прогулочном темпе большую часть второго отрезка, пока мы его не нагнали. Поэтому ему хватило шин в конце», – объяснил пилот Ferrari.

Для Себа финиш на втором месте стал повторением лучшего результата в Мехико, показанного год назад.