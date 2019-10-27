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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Феттель остался недоволен стратегией Ferrari

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Феттель остался недоволен стратегией Ferrari
Автор:
, редактор
27 окт. 2019 г., 21:29

Пилот Ferrari позитивно оценил свое выступление в Мексике, но предпочел бы иные стратегические решения команды.

Себастьян Феттель лидировал на протяжении 22 кругов в первой половине гонки в Мексики, но пропустил Льюиса Хэмилтона вперед после более позднего пит-стопа и финишировал вторым. 

«Я доволен, потому что гонка получилась хорошей, – сказал немец после финиша. – Но стратегические решения могли быть и поострее».

Феттель оказался позади Хэмилтона потому, что поехал на свой пит-стоп на 15 кругов позже британца. Команда по радио сообщала ему, что шины Льюиса должны исчерпать ресурс к концу гонки, однако этого не произошло.

«Жесткие шины работали на удивление хорошо, – цитирует Феттеля Sky Sports. – Гонка была очень напряженной, мне некогда было передохнуть. Валттери [Боттас] давил на меня сзади в конце, мешая сосредоточиться на Льюисе».

По мнению Феттеля, победе Хэмилтона помогло отсутствие борьбы с соперниками, когда британец ехал на сликах Hard.

«Льюис просто ехал в прогулочном темпе большую часть второго отрезка, пока мы его не нагнали. Поэтому ему хватило шин в конце», – объяснил пилот Ferrari.

Для Себа финиш на втором месте стал повторением лучшего результата в Мехико, показанного год назад.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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