Феттель остался недоволен стратегией Ferrari
Пилот Ferrari позитивно оценил свое выступление в Мексике, но предпочел бы иные стратегические решения команды.
Себастьян Феттель лидировал на протяжении 22 кругов в первой половине гонки в Мексики, но пропустил Льюиса Хэмилтона вперед после более позднего пит-стопа и финишировал вторым.
«Я доволен, потому что гонка получилась хорошей, – сказал немец после финиша. – Но стратегические решения могли быть и поострее».
Феттель оказался позади Хэмилтона потому, что поехал на свой пит-стоп на 15 кругов позже британца. Команда по радио сообщала ему, что шины Льюиса должны исчерпать ресурс к концу гонки, однако этого не произошло.
«Жесткие шины работали на удивление хорошо, – цитирует Феттеля Sky Sports. – Гонка была очень напряженной, мне некогда было передохнуть. Валттери [Боттас] давил на меня сзади в конце, мешая сосредоточиться на Льюисе».
По мнению Феттеля, победе Хэмилтона помогло отсутствие борьбы с соперниками, когда британец ехал на сликах Hard.
«Льюис просто ехал в прогулочном темпе большую часть второго отрезка, пока мы его не нагнали. Поэтому ему хватило шин в конце», – объяснил пилот Ferrari.
Для Себа финиш на втором месте стал повторением лучшего результата в Мехико, показанного год назад.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель остался недоволен стратегией Ferrari
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