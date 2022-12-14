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С нынешнего сезона Формула 1 радикально изменила регламент, чтобы сделать гонки более зрелищными и облегчить пилотам борьбу на трассе – для этого конструкцию машин скорректировали таким образом, чтобы те не теряли эффективности при приближении к сопернику.

По данным Pirelli, количество обгонов выросло на 30%, однако четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель отметил, что говорить о достижении поставленных целей было бы слишком оптимистично.

Феттель объяснил: «Я не заметил больших перемен. Да, мы можем подъезжать ближе, но и лобовое сопротивление машин также стало куда меньше – а значит, слип-стрим работаем менее эффективно, так что атаковать можно лишь с очень малой дистанции.

С точки зрения шин изменения тоже были нацелены на улучшение зрелищности, но и тут я не увидел большого отличия от прошлого года. Я не хочу сказать, что попытка провалилась. Но были приложены серьезные усилия, и не все они принесли результат».

Motorsport.com попросил прокомментировать эти слова главу технической комиссии формульных гонок FIA Николаса Томбасиса.

«Я считаю, что мы улучшили способность машин следовать друг за другом, – сказал инженер. –И в сочетании с шинами это действительно помогло.

Понятно, что для плотной борьбы, помимо прочего, нужна хорошая гонка – а во второй половине нынешнего сезона отрывы уже были довольно велики. Победитель имел явное преимущество.

Но я уверен, что в новом чемпионате мы вновь увидим упорные сражения. Силы будут выравниваться, а машины смогут не просто подъезжать близко друг к другу, но и не перегревать при этом резину. Так что, думаю, нас ждут классные гонки.

В прошедшем сезоне они также были весьма интересными. Потому я не готов признать, что улучшение оказалось недостаточным. Мне кажется, оно вполне ощутимо. И уж могу вас заверить, что к этому пришлось приложить серьезные усилия».

Николас Томбасис, глава технической комиссии формульных гонок FIA Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом Томбасис признал, что даже после всех оценок и вычислений все равно получилось так, что позади машины возникал своего рода аэродинамический барьер. Когда отрыв достигал одной секунды, тому, кто преследует соперника, было сложно сократить дистанцию.

«Воздух в любом случае с чем-то взаимодействует, – объяснил он. – Чтобы он оставался без завихрений, нужно вернуться к машинам вообще без прижимной силы, какие были в 60-е годы. Иначе какая-то турбулентность неизбежна.

Но теперь потеря эффективности стала меньше. Прежде она составляла 50 процентов, теперь мы пришли к 25. Да, это по-прежнему много, но когда гонщик получает возможность задействовать DRS, то может частично компенсировать потери».

Феттель отдельно отметил, что новые машины отличаются куда меньшим, чем прежде, лобовым сопротивлением. Именно поэтому выигрыш от слип-стрима оказывается не столь весомым, и обгонять на прямых сложнее.

«Если моделировать ситуацию, когда разница между двумя машинами составляет одну секунду, на прямой это эквивалентно 60 метрам, – объяснил Томбасис. – В поворотах секунда – это порядка 20 метров из-за меньшей скорости. Так что выигрыш в поворотах [благодаря смене регламента] гораздо выше, чем возможные потери на прямых.

Те, кто сомневаются в наших выводах, указывают – слип-стрим работает менее эффективно. Такой эффект и правда есть.

Но когда мы смотрим, как ведет себя машина, отстающая от другой на секунду, по ходу целого круга, то результат оказывается намного лучше [по сравнению со старыми правилами]».