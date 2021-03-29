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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Феттель опять провалился. И во всем опять винят машину

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Франц Тост вновь вступился за бывшего подопечного

Феттель опять провалился. И во всем опять винят машину

После перехода Себастьяна Феттеля из Ferrari в Aston Martin от немца ждали возрождения. Однако первый этап в новой команде четырехкратный чемпион мира явно провалил, став 18-м в квалификации и 15-м в гонке. 

По мнению руководителя AlphaTauri Франца Тоста, который работал с Феттелем в начале его карьеры, проблемы пилота вновь, как и в Ferrari, связаны с болидом.

«Теория это одно, а реальность – другое, – цитирует Тоста Sport1. – И в реальности его машина не так уж хороша. Она очень нестабильна сзади». 

Тем не менее, Тост верит в дальнейший прогресс Феттеля: «Со своим опытом, он может продвинуть команду вперед. Он знает, как выигрывать гонки и чемпионаты». 

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Ферстаппен проиграл гонку еще в субботу утром? Как Максу не хватило жесткости в борьбе с Хэмилтоном
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Себастьян Феттель
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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