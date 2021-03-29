Феттель опять провалился. И во всем опять винят машину

После перехода Себастьяна Феттеля из Ferrari в Aston Martin от немца ждали возрождения. Однако первый этап в новой команде четырехкратный чемпион мира явно провалил, став 18-м в квалификации и 15-м в гонке.

По мнению руководителя AlphaTauri Франца Тоста, который работал с Феттелем в начале его карьеры, проблемы пилота вновь, как и в Ferrari, связаны с болидом.

«Теория это одно, а реальность – другое, – цитирует Тоста Sport1. – И в реальности его машина не так уж хороша. Она очень нестабильна сзади».

Тем не менее, Тост верит в дальнейший прогресс Феттеля: «Со своим опытом, он может продвинуть команду вперед. Он знает, как выигрывать гонки и чемпионаты».