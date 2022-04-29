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Формула 1 Новость

Феттель опроверг слухи о переговорах с Red Bull

Немец заверил, что связывает свое будущее с Aston Martin, даже несмотря на нынешние сложности команды

Кемаль Шенгюл
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Феттель опроверг слухи о переговорах с Red Bull
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В последнее время рынок пилотов Ф1 неожиданно активизировался после череды слухов о всевозможных трансферах, которые, якобы, произойдут прямо по ходу нынешнего сезона. Испанский журналист Альберт Фабрега сообщил о рокировке гонщиков между двумя командами, но отказался раскрыть какие-либо подробности этой истории. 

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В этой связи болельщики уже выдвинули множество предположений, в которых, среди прочих, фигурировал и Себастьян Феттель. Надежды четырехкратного чемпиона, связанные с переходом из Ferrari в Aston Martin, явно не оправдываются. Если в 2021-м зеленая машина позволяла бороться в середине пелотона, то после смены регламента Себу лишь раз за четыре Гран При удалось заработать очки, финишировав восьмым в Имоле.

Учитывая связи Феттеля с Red Bull, где 34-летний пилот когда-то начинал карьеру и добился главных успехов, появились предположения о возможном возвращении Себа в Милтон-Кинс. Якобы у Феттеля даже уже состоялась встреча с боссом «Быков» Кристианом Хорнером. 

В Имоле немца попросили прокомментировать все эти сплетни. 

«Мы уже давненько не общались с Кристианом, – признался тот. – Так что все это, как мне кажется, лишь придумки. 

Только время даст ответ, каким окажется мое будущее. Прямо сейчас с занят решением тех задач, которые стоят передо мной [в Aston Martin]. Наши сложности не решить за пару дней, даже через месяц на особенные улучшения можно не рассчитывать. 

Нам предстоит найти путь к решению своих задач, что определит результаты команды на следующие три-четыре года. И именно на этом я фокусируюсь». 

Он добавил: «Прямо сейчас команда становится сильнее, у всех нас связаны с будущим серьезные надежды. Но, повторюсь, все ответы даст только время. 

Я пока вовсе не стар, если говорить о гоночном возрасте. У меня впереди еще много сезонов. И тут никаких сложностей я не испытываю. 

Но моя главная цель – побеждать, биться за места на подиуме. Пока что победы очень далеки от нас».

В 2021 году Феттель дважды поднимался на призовой пьедестал, но один из кубков у него позже отобрали судьи. Свою 53-ю и ни настоящий момент последнюю победу Себ одержал на Гран При Сингапура в 2019-м, выступая за Ferrari.

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