Феттель опередил Квята в рейтинге главных нарушителей Ф1
Российский пилот оказался на третьей строчке по количеству штрафных баллов, полученных от судей в 2019 году.
Штрафные баллы ввели в Формуле 1 в 2014 году – они стали реакцией на серию аварий, устроенных Роменом Грожаном в сезоне-2012, и позволили реализовать механизм с накоплением наказания.
По регламенту судьи начисляют пилотам баллы за нарушения, и если их общее количество достигнет 12, спортсмен пропускает ближайший Гран При. При этом начисленные баллы сгорают по истечении 12 месяцев, и пока до отстранения не доходило еще ни разу.
Количество баллов можно считать характеристикой пилота – чем их больше, тем чаще он нарушает правила. По итогам сезона-2019 главными нарушителями стали Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо, у обоих сейчас по семь баллов.
Пилота Ferrari наказывали трижды, но всякий раз серьезно: он получил два балла за памятную историю с выездом с трассы в Канаде, стоившую ему победы, еще два за аварию с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне и три за опасное возвращение из зоны безопасности в Монце, приведшее к столкновению с Лэнсом Строллом. При этом первые баллы сгорят у немца только в начале июня.
Риккардо собирал штрафы чаще, но понемногу. На Гран При Франции пилота Renault наказали дважды – за небезопасное возвращение на трассу и позицию, отыгранную при этом. Однако он избавится от части баллов уже в апреле.
Третьим в списке нарушителей стал Даниил Квят, который и прежде частенько фигурировал в подобных антирейтингах. При этом россиянин долгое время имел всего два балла за аварию с Ландо Норрисом на первом круге в Шанхае. Однако осенью ему присудили еще три за столкновения с соперниками в самом конце Гран При Японии и США.
Сразу шестеро пилотов заработали за год всего по одному баллу, а самыми дисциплинированными в 2019-м стали Валттери Боттас и Ландо Норрис – у них вовсе не было ни одного нарушения.
Штрафные баллы у пилотов Ф1:
Cебастьян Феттель – 7 баллов за 3 нарушения
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Даниэль Риккардо – 7 баллов за 4 нарушения
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Даниил Квят – 5 баллов за 3 нарушения
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Антонио Джовинацци – 4 балла за 3 нарушения
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Кевин Магнуссен – 4 балла за 3 нарушения
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Макс Ферстаппен – 4 балла за 2 нарушения
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон – 4 балла за 3 нарушения
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Лэнс Стролл – 3 балла за 2 нарушения
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Ромен Грожан – 2 балла за 2 нарушения
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Роберт Кубица – 2 балла за 1 нарушение
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Кими Райкконен – 2 балла за 1 нарушение
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Шарль Леклер – 2 балла за 1 нарушение
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Джордж Расселл – 1 балл за 1 нарушение
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пьер Гасли – 1 балл за 1 нарушение
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Серхио Перес – 1 балл за 1 нарушение
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Александр Элбон – 1 балл за 1 нарушение
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Карлос Сайнс – 1 балл за 1 нарушение
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг – 1 балл за 1 нарушение
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ландо Норрис и Валттери Боттас – 0 баллов
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Наказания, полученные пилотами Ф1 в 2019 году
|Пилот
|Всего
|Баллы
|Этап
|Нарушение
|Сгорают
|Льюис Хэмилтон
|4
|1
|Австрия
|блокировка
|29.06.2020
|1
|Германия
|некорректный объезд столбика
|28.07.2020
|2
|Бразилия
|авария
|17.11.2020
|Валттери Боттас
|0
|Себастьян Феттель
|7
|2
|Канада
|небезопасное возвращение на трассу
|09.06.2020
|2
|Великобритания
|авария
|14.07.2020
|3
|Италия
|небезопасное возвращение на трассу
|08.09.2020
|Шарль Леклер
|2
|2
|Япония
|авария
|13.10.2020
|Макс Ферстаппен
|4
|2
|Монако
|небезопасный выезд с пит-стопа
|26.05.2020
|2
|Мексика
|недостаточно сбросил скорость под желтыми флагами
|26.10.2020
|Александр Элбон
|1
|1
|Италия
|выезд с трассы с получением преимущества
|08.09.2020
|Нико Хюлькенберг
|1
|1
|Бразилия
|обгон позади машины безопасности
|17.11.2020
|Даниэль Риккардо
|7
|2
|Азербайджан
|авария
|28.04.2020
|2
|Франция
|небезопасное возвращение на трассу
|23.06.2020
|1
|Франция
|выезд с трассы с получением преимущества
|23.06.2020
|2
|Бразилия
|авария
|17.11.2020
|Ромен Грожан
|2
|1
|Бахрейн
|блокировка
|30.03.2020
|1
|Монако
|пересечение белой линии на выезде с пит-лейна
|26.05.2020
|Кевин Магнуссен
|4
|1
|Монако
|выезд с трассы с получением преимущества
|26.05.2020
|2
|Австрия
|фальстарт
|30.06.2020
|1
|Россия
|некорректный объезд столбика
|29.09.2020
|Карлос Сайнс
|1
|1
|Канада
|блокировка
|08.06.2020
|Ландо Норрис
|0
|Серхио Перес
|1
|1
|Франция
|выезд с трассы с получением преимущества
|23.06.2020
|Лэнс Стролл
|3
|1
|Монако
|выезд с трассы с получением преимущества
|26.05.2020
|2
|Италия
|небезопасное возвращение на трассу
|08.09.2020
|Кими Райкконен
|2
|2
|Россия
|фальстарт
|29.09.2020
|Антонио Джовинацци
|4
|1
|Монако
|блокировка
|25.05.2020
|2
|Монако
|авария
|26.05.2020
|1
|Венгрия
|блокировка
|03.08.2020
|Даниил Квят
|5
|2
|Китай
|авария
|14.04.2020
|2
|Мексика
|авария
|27.10.2020
|1
|США
|авария
|03.11.2020
|Пьер Гасли
|1
|1
|Монако
|блокировка
|25.05.2020
|Джордж Расселл
|1
|1
|Австрия
|блокировка
|29.06.2020
|Роберт Кубица
|2
|2
|Бразилия
|небезопасный выезд с пит-стопа
|17.11.2020
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Норман Фишер
Феттель опередил Квята в рейтинге главных нарушителей Ф1
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