Феттель опередил Квята в рейтинге главных нарушителей Ф1

Штрафные баллы ввели в Формуле 1 в 2014 году – они стали реакцией на серию аварий, устроенных Роменом Грожаном в сезоне-2012, и позволили реализовать механизм с накоплением наказания.

По регламенту судьи начисляют пилотам баллы за нарушения, и если их общее количество достигнет 12, спортсмен пропускает ближайший Гран При. При этом начисленные баллы сгорают по истечении 12 месяцев, и пока до отстранения не доходило еще ни разу.

Количество баллов можно считать характеристикой пилота – чем их больше, тем чаще он нарушает правила. По итогам сезона-2019 главными нарушителями стали Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо, у обоих сейчас по семь баллов.

Пилота Ferrari наказывали трижды, но всякий раз серьезно: он получил два балла за памятную историю с выездом с трассы в Канаде, стоившую ему победы, еще два за аварию с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне и три за опасное возвращение из зоны безопасности в Монце, приведшее к столкновению с Лэнсом Строллом. При этом первые баллы сгорят у немца только в начале июня.

Риккардо собирал штрафы чаще, но понемногу. На Гран При Франции пилота Renault наказали дважды – за небезопасное возвращение на трассу и позицию, отыгранную при этом. Однако он избавится от части баллов уже в апреле.

Третьим в списке нарушителей стал Даниил Квят, который и прежде частенько фигурировал в подобных антирейтингах. При этом россиянин долгое время имел всего два балла за аварию с Ландо Норрисом на первом круге в Шанхае. Однако осенью ему присудили еще три за столкновения с соперниками в самом конце Гран При Японии и США.

Сразу шестеро пилотов заработали за год всего по одному баллу, а самыми дисциплинированными в 2019-м стали Валттери Боттас и Ландо Норрис – у них вовсе не было ни одного нарушения.