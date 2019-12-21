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Формула 1 / Новость

Феттель опередил Квята в рейтинге главных нарушителей Ф1

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Феттель опередил Квята в рейтинге главных нарушителей Ф1
Автор:
, Motorsport-Total Editor
Соавтор: Александр Кабановский
21 дек. 2019 г., 16:07

Российский пилот оказался на третьей строчке по количеству штрафных баллов, полученных от судей в 2019 году.

Штрафные баллы ввели в Формуле 1 в 2014 году – они стали реакцией на серию аварий, устроенных Роменом Грожаном в сезоне-2012, и позволили реализовать механизм с накоплением наказания. 

По регламенту судьи начисляют пилотам баллы за нарушения, и если их общее количество достигнет 12, спортсмен пропускает ближайший Гран При. При этом начисленные баллы сгорают по истечении 12 месяцев, и пока до отстранения не доходило еще ни разу. 

Количество баллов можно считать характеристикой пилота – чем их больше, тем чаще он нарушает правила. По итогам сезона-2019 главными нарушителями стали Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо, у обоих сейчас по семь баллов.

Пилота Ferrari наказывали трижды, но всякий раз серьезно: он получил два балла за памятную историю с выездом с трассы в Канаде, стоившую ему победы, еще два за аварию с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне и три за опасное возвращение из зоны безопасности в Монце, приведшее к столкновению с Лэнсом Строллом. При этом первые баллы сгорят у немца только в начале июня.

Риккардо собирал штрафы чаще, но понемногу. На Гран При Франции пилота Renault наказали дважды – за небезопасное возвращение на трассу и позицию, отыгранную при этом. Однако он избавится от части баллов уже в апреле. 

Третьим в списке нарушителей стал Даниил Квят, который и прежде частенько фигурировал в подобных антирейтингах. При этом россиянин долгое время имел всего два балла за аварию с Ландо Норрисом на первом круге в Шанхае. Однако осенью ему присудили еще три за столкновения с соперниками в самом конце Гран При Японии и США.

Сразу шестеро пилотов заработали за год всего по одному баллу, а самыми дисциплинированными в 2019-м стали Валттери Боттас и Ландо Норрис – у них вовсе не было ни одного нарушения.

Штрафные баллы у пилотов Ф1:

Слайдер
Список

Cебастьян Феттель – 7 баллов за 3 нарушения

Cебастьян Феттель – 7 баллов за 3 нарушения
1/19

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Даниэль Риккардо – 7 баллов за 4 нарушения

Даниэль Риккардо – 7 баллов за 4 нарушения
2/19

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Даниил Квят – 5 баллов за 3 нарушения

Даниил Квят – 5 баллов за 3 нарушения
3/19

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Антонио Джовинацци – 4 балла за 3 нарушения

Антонио Джовинацци – 4 балла за 3 нарушения
4/19

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Кевин Магнуссен – 4 балла за 3 нарушения

Кевин Магнуссен – 4 балла за 3 нарушения
5/19

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Макс Ферстаппен – 4 балла за 2 нарушения

Макс Ферстаппен – 4 балла за 2 нарушения
6/19

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон – 4 балла за 3 нарушения

Льюис Хэмилтон – 4 балла за 3 нарушения
7/19

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Лэнс Стролл – 3 балла за 2 нарушения

Лэнс Стролл – 3 балла за 2 нарушения
8/19

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Ромен Грожан – 2 балла за 2 нарушения

Ромен Грожан – 2 балла за 2 нарушения
9/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Роберт Кубица – 2 балла за 1 нарушение

Роберт Кубица – 2 балла за 1 нарушение
10/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Кими Райкконен – 2 балла за 1 нарушение

Кими Райкконен – 2 балла за 1 нарушение
11/19

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер – 2 балла за 1 нарушение

Шарль Леклер – 2 балла за 1 нарушение
12/19

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Джордж Расселл – 1 балл за 1 нарушение

Джордж Расселл – 1 балл за 1 нарушение
13/19

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Пьер Гасли – 1 балл за 1 нарушение

Пьер Гасли – 1 балл за 1 нарушение
14/19

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Серхио Перес – 1 балл за 1 нарушение

Серхио Перес – 1 балл за 1 нарушение
15/19

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Александр Элбон – 1 балл за 1 нарушение

Александр Элбон – 1 балл за 1 нарушение
16/19

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Карлос Сайнс – 1 балл за 1 нарушение

Карлос Сайнс – 1 балл за 1 нарушение
17/19

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг – 1 балл за 1 нарушение

Нико Хюлькенберг – 1 балл за 1 нарушение
18/19

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис и Валттери Боттас – 0 баллов

Ландо Норрис и Валттери Боттас – 0 баллов
19/19

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Наказания, полученные пилотами Ф1 в 2019 году 

Пилот Всего Баллы Этап Нарушение Сгорают
United Kingdom Льюис Хэмилтон 4 1 Австрия блокировка 29.06.2020
1 Германия некорректный объезд столбика 28.07.2020
2 Бразилия авария 17.11.2020
Finland Валттери Боттас 0        
Germany Себастьян Феттель 7 2 Канада небезопасное возвращение на трассу 09.06.2020
2 Великобритания авария 14.07.2020
3 Италия небезопасное возвращение на трассу 08.09.2020
Monaco Шарль Леклер 2 2 Япония авария 13.10.2020
Netherlands Макс Ферстаппен 4 2 Монако небезопасный выезд с пит-стопа 26.05.2020
2 Мексика недостаточно сбросил скорость под желтыми флагами 26.10.2020
Thailand Александр Элбон 1 1 Италия выезд с трассы с получением преимущества 08.09.2020
Germany Нико Хюлькенберг 1 1 Бразилия обгон позади машины безопасности 17.11.2020
Australia Даниэль Риккардо 7 2 Азербайджан авария 28.04.2020
2 Франция небезопасное возвращение на трассу 23.06.2020
1 Франция выезд с трассы с получением преимущества 23.06.2020
2 Бразилия авария 17.11.2020
France Ромен Грожан 2 1 Бахрейн блокировка 30.03.2020
1 Монако пересечение белой линии на выезде с пит-лейна 26.05.2020
Denmark Кевин Магнуссен 4 1 Монако выезд с трассы с получением преимущества 26.05.2020
2 Австрия фальстарт 30.06.2020
1 Россия некорректный объезд столбика 29.09.2020
Spain Карлос Сайнс 1 1 Канада блокировка 08.06.2020
United Kingdom Ландо Норрис 0        
Mexico Серхио Перес 1 1 Франция выезд с трассы с получением преимущества 23.06.2020
Canada Лэнс Стролл 3 1 Монако выезд с трассы с получением преимущества 26.05.2020
2 Италия небезопасное возвращение на трассу 08.09.2020
Finland Кими Райкконен 2 2 Россия фальстарт 29.09.2020
Italy Антонио Джовинацци 4 1 Монако блокировка 25.05.2020
2 Монако авария 26.05.2020
1 Венгрия блокировка 03.08.2020
Russian Federation Даниил Квят 5 2 Китай авария 14.04.2020
2 Мексика авария 27.10.2020
1 США авария 03.11.2020
France Пьер Гасли 1 1 Монако блокировка 25.05.2020
United Kingdom Джордж Расселл 1 1 Австрия блокировка 29.06.2020
Poland Роберт Кубица 2 2 Бразилия небезопасный выезд с пит-стопа 17.11.2020

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин
Автор Норман Фишер

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