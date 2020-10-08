Феттель оказался совладельцем Aston Martin

Себастьян Феттель владеет неким количеством акций компании Aston Martin. Об этом гонщик сам рассказал журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в рамках Гран При Айфеля – очередного этапа Формулы 1, который в эти выходные проходит на трассе «Нюрбургринг».

Четырехкратному чемпиону мира, недавно объявившему о скором переходе в британскую команду, задали вопрос, не видит ли он себя в будущем в роли совладельца Aston Martin. Оказалось, что в каком-то смысле Феттеля можно так назвать уже сейчас.

«Я думаю, каждый волен делать со своими деньгами то, что сам захочет, – ответил пилот Ferrari. – Aston Martin – публичная компания, и каждый желающий может в нее инвестировать. Если вы спрашиваете, есть ли у меня ее акции – то да, есть. Сколько именно – второй вопрос, и на эту тему я не хотел бы говорить.

В целом же я верю в будущее этого проекта, я решил присоединиться к этому проекту – и мне не терпится увидеть, каким будут результаты нашего сотрудничества».