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Феттель оказался совладельцем Aston Martin

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Феттель оказался совладельцем Aston Martin
Автор:
, Главный редактор

За семь гонок до окончания сотрудничества с Ferrari пилот не побоялся признаться в наличии у него акций другого автопроизводителя

Себастьян Феттель владеет неким количеством акций компании Aston Martin. Об этом гонщик сам рассказал журналистам на пресс-конференции, состоявшейся в четверг в рамках Гран При Айфеля – очередного этапа Формулы 1, который в эти выходные проходит на трассе «Нюрбургринг».

Четырехкратному чемпиону мира, недавно объявившему о скором переходе в британскую команду, задали вопрос, не видит ли он себя в будущем в роли совладельца Aston Martin. Оказалось, что в каком-то смысле Феттеля можно так назвать уже сейчас.

«Я думаю, каждый волен делать со своими деньгами то, что сам захочет, – ответил пилот Ferrari. – Aston Martin – публичная компания, и каждый желающий может в нее инвестировать. Если вы спрашиваете, есть ли у меня ее акции – то да, есть. Сколько именно – второй вопрос, и на эту тему я не хотел бы говорить.

В целом же я верю в будущее этого проекта, я решил присоединиться к этому проекту – и мне не терпится увидеть, каким будут результаты нашего сотрудничества».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Кирилл Качнов

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