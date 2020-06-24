Феттель одобрил проведение Гран При Ф1 в Муджелло
После тестов пилот Ferrari захотел провести боевой этап на итальянской трассе
В связи с отменой трех гонок, которые планировались на осень, в календаре Формулы 1 возникла внушительная пауза. Заполнить ее хотят дополнительными гонками в Европе, а среди претендентов на проведение Гран При числится итальянская трасса в Муджелло.
Накануне Ferrari завершила на этой трассе тесты на машинах двухлетней давности. И Себастьян Феттель остался так доволен автодромом, что рекомандовал включить его в календарь Ф1.
«Я был рад вернуться за руль после перерыва, который оказался даже дольше обычного зимнего, – сказал Феттель. – Также был рад наконец-то увидеть всех парней из команды.
Было здорово прочувствовать машину на такой зрелищной трассе. Уверен, Муджелло заслуживает проведения Гран При Ф1. Я не пилотировал тут восемь лет, так что потребовалось время, чтобы привыкнуть к трассе. А потом я просто получал удовольствие».
Муджелло с 1994 года принимает Гран При Италии MotoGP, а вот этапы Формулы 1 на трассе никогда не проходили. Ее конкурентами в борьбе за Гран При в 2020 году считаются Хоккенхайм и Имола.
Себастьян Феттель, Ferrari SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
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