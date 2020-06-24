Феттель одобрил проведение Гран При Ф1 в Муджелло

В связи с отменой трех гонок, которые планировались на осень, в календаре Формулы 1 возникла внушительная пауза. Заполнить ее хотят дополнительными гонками в Европе, а среди претендентов на проведение Гран При числится итальянская трасса в Муджелло.

Накануне Ferrari завершила на этой трассе тесты на машинах двухлетней давности. И Себастьян Феттель остался так доволен автодромом, что рекомандовал включить его в календарь Ф1.

«Я был рад вернуться за руль после перерыва, который оказался даже дольше обычного зимнего, – сказал Феттель. – Также был рад наконец-то увидеть всех парней из команды.

Было здорово прочувствовать машину на такой зрелищной трассе. Уверен, Муджелло заслуживает проведения Гран При Ф1. Я не пилотировал тут восемь лет, так что потребовалось время, чтобы привыкнуть к трассе. А потом я просто получал удовольствие».

Муджелло с 1994 года принимает Гран При Италии MotoGP, а вот этапы Формулы 1 на трассе никогда не проходили. Ее конкурентами в борьбе за Гран При в 2020 году считаются Хоккенхайм и Имола.