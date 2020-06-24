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Формула 1 / Новость

Феттель одобрил проведение Гран При Ф1 в Муджелло

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Феттель одобрил проведение Гран При Ф1 в Муджелло
Автор:
, Редактор Ф1
24 июн. 2020 г., 07:32

После тестов пилот Ferrari захотел провести боевой этап на итальянской трассе

В связи с отменой трех гонок, которые планировались на осень, в календаре Формулы 1 возникла внушительная пауза. Заполнить ее хотят дополнительными гонками в Европе, а среди претендентов на проведение Гран При числится итальянская трасса в Муджелло.

Накануне Ferrari завершила на этой трассе тесты на машинах двухлетней давности. И Себастьян Феттель остался так доволен автодромом, что рекомандовал включить его в календарь Ф1.

«Я был рад вернуться за руль после перерыва, который оказался даже дольше обычного зимнего, – сказал Феттель. – Также был рад наконец-то увидеть всех парней из команды.

Было здорово прочувствовать машину на такой зрелищной трассе. Уверен, Муджелло заслуживает проведения Гран При Ф1. Я не пилотировал тут восемь лет, так что потребовалось время, чтобы привыкнуть к трассе. А потом я просто получал удовольствие». 

Муджелло с 1994 года принимает Гран При Италии MotoGP, а вот этапы Формулы 1 на трассе никогда не проходили. Ее конкурентами в борьбе за Гран При в 2020 году считаются Хоккенхайм и Имола.

Слайдер
Список

Себастьян Феттель, Ferrari SF71H

Себастьян Феттель, Ferrari SF71H
1/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H
2/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari

Себастьян Феттель и Шарль Леклер, Ferrari
3/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
4/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
5/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
6/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
7/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
8/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
9/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
10/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
11/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
12/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
13/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
14/14

Фотограф: Ferrari Ferrari

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Люк Смит

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