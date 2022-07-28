Феттель объявил об уходе из Ф1 в конце 2022 года

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Себастьян Феттель, который никогда не был представлен ни в каких социальных сетях, на этой неделе завел официальную страничку в инстаграме. Вот только одна из первых записей там оказалась посвящена тому, что 35-летний гонщик покидает Формулу 1.

В последнее время немецкий гонщик увлекся природоохранными темами, которые все хуже сочетались с выступлениями за рулем 1000-сильного автомобиля. Результаты его команды Aston Martin в сезоне-2022 также не внушали оптимизма.

«Решение завершить выступления было сложным, я долгое время раздумывал над ним, – цитирует Феттеля пресс-служба Astin Martin. – В конце года я хотел бы потратить больше времени на то, чтобы наметить новые цели. Они очень понятны для меня: быть отцом – я хочу проводить больше времени с семьей.

Но сегодня я не прощаюсь. Вместо этого я хотел бы поблагодарить всех, в том числе и болельщиков, без страстной поддержки которых Формула 1 просто не могла бы существовать».

Себастьян Феттель за рулем Toro Rosso STR03 на пути к первой победе в карьере, Гран При Италии 2008 года Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Феттель дебютировал в Ф1 в 2007 году, проведя одну гонку за BMW-Sauber, а затем сделал головокружительную карьеру в Toro Rosso и Red Bull, где стал самым молодым победителем Гран При, а затем и самым юным чемпионом мира – последнее звание Себ удерживает и поныне.

Он был неудержим в сезонах 2010-13, когда завоевал четыре титула подряд, а закончил тот отрезок рекордной серией из девяти выигранных Гран При – подобного в Ф1 не удавалось никому за всю историю ни до, ни после него.

Со сменой регламента в 2014-м результаты Red Bull упали, с сезона-2015 Феттель ушел в Ferrari, однако не смог привести легендарную команду к титулу, а затем не выдержал внутренней конкуренции с молодым Шарлем Леклером.

С 2021 года он выступал за Aston Martin, в составе которой поднялся в прошлом сезоне на подиум Гран При Азербайджана.

«Я хочу искренне поблагодарить Себастьяна за ту потрясающую работу, которую он проделал для Aston Martin за последние полтора года, – сказал владелец команды Лоуренс Стролл. – Мы ясно дали понять ему, что хотим продолжать сотрудничество и в следующем году, но он решил сделать то, что считает правильным для себя и своей семьи. И мы уважаем это решение.

Он провел за нас фантастические гонки, а за сценой его опыт и знания оказались невероятно ценными для наших инженеров. Он один из величайших гонщиков в истории Ф1, и для нас было большой честью работать с ним.

Он продолжит выступать за нас до Гран При Абу-Даби 2022 года, который станет его 300-м этапом в чемпионате. И там мы устроим ему незабываемые проводы».

Всего в активе Себастьяна на настоящий момент – 53 победы в гонках (это третий результат в истории), 57 поулов и 38 лучших кругов. Он заработал более трех тысяч очков и уступает по этому показателю только Льюису Хэмилтону.