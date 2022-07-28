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Формула 1 Новость

Феттель объявил об уходе из Ф1 в конце 2022 года

Накануне Гран При Венгрии четырехкратный чемпион мира объявил о скором завершении карьеры

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Феттель объявил об уходе из Ф1 в конце 2022 года
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Себастьян Феттель, который никогда не был представлен ни в каких социальных сетях, на этой неделе завел официальную страничку в инстаграме. Вот только одна из первых записей там оказалась посвящена тому, что 35-летний гонщик покидает Формулу 1.

В последнее время немецкий гонщик увлекся природоохранными темами, которые все хуже сочетались с выступлениями за рулем 1000-сильного автомобиля. Результаты его команды Aston Martin в сезоне-2022 также не внушали оптимизма. 

«Решение завершить выступления было сложным, я долгое время раздумывал над ним, – цитирует Феттеля пресс-служба Astin Martin. – В конце года я хотел бы потратить больше времени на то, чтобы наметить новые цели. Они очень понятны для меня: быть отцом – я хочу проводить больше времени с семьей.

Но сегодня я не прощаюсь. Вместо этого я хотел бы поблагодарить всех, в том числе и болельщиков, без страстной поддержки которых Формула 1 просто не могла бы существовать».

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Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

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