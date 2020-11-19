Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
21 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Поделились
Комментарии
Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1
Автор:
, Ответственный редактор

По словам немецкого пилота, он намерен выступать в чемпионате еще не один сезон

Себастьян Феттель дебютировал в Ф1 еще в 2007 году и с тех пор выиграл 53 Гран При и четыре чемпионских титула. Сейчас гонщику 33, он входит в четверку самых старших участников чемпионата (уступая Кими Райкконену, Льюису Хэмилтону и Ромену Грожану) – и пока не готов покидать Большие Призы.

В интервью газете Die Ziet Себу задали прямой вопрос – как долго тот еще планирует выходить на старт. 

«У меня по-прежнему огромная мотивация, – ответил Феттель. – Сейчас мне 33 года, а прекратить выступления я хочу в 40». 

С будущего сезона немец сменит команду и перейдет из Ferrari в новый проект Aston Martin, который сменит нынешнюю Racing Point.

«Этот год складывается для меня сложно, – признался Феттель, который только на недавнем Гран При Турции впервые в 2020 году поднялся на подиум. – И надо сказать прямо: я ничего не добился.

Ситуация далека от того, чтобы назвать ее простой. Наша взаимная любовь с Ferrari осталась позади».

Сейчас гонщик занимает 13-е место в личном зачете за три Гран При до конца сезона. Ни разу за всю карьеру, проведя полный сезон в Ф1, он не заканчивал его ниже восьмой позиции.

Читайте также:

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Предыдущая новость

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Следующая новость

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari , Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Вильнев нашел в Ф1 удивительный талант. Попробуйте угадать, кто это
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев нашел в Ф1 удивительный талант. Попробуйте угадать, кто это

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: фокусы Red Bull с выхлопом

Самое важное:

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции
Формула 1 Формула 1 / Галерея

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

46min
2
Формула 1

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

3
Формула 1

Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок

18ч
4
Формула 1

Крутили не в ту сторону. Как Red Bull подвела Ферстаппена

1d
5
Формула 1

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes

Самое важное:

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции
Формула 1

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1
Формула 1

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото
Формула 1

Кривое крыло. Турецкий провал Red Bull в одном фото

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes
Формула 1

Технический анализ: как в Сильверстоуне доработали чемпионскую Mercedes

Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок
Формула 1

Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.