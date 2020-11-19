Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Себастьян Феттель дебютировал в Ф1 еще в 2007 году и с тех пор выиграл 53 Гран При и четыре чемпионских титула. Сейчас гонщику 33, он входит в четверку самых старших участников чемпионата (уступая Кими Райкконену, Льюису Хэмилтону и Ромену Грожану) – и пока не готов покидать Большие Призы.

В интервью газете Die Ziet Себу задали прямой вопрос – как долго тот еще планирует выходить на старт.

«У меня по-прежнему огромная мотивация, – ответил Феттель. – Сейчас мне 33 года, а прекратить выступления я хочу в 40».

С будущего сезона немец сменит команду и перейдет из Ferrari в новый проект Aston Martin, который сменит нынешнюю Racing Point.

«Этот год складывается для меня сложно, – признался Феттель, который только на недавнем Гран При Турции впервые в 2020 году поднялся на подиум. – И надо сказать прямо: я ничего не добился.

Ситуация далека от того, чтобы назвать ее простой. Наша взаимная любовь с Ferrari осталась позади».

Сейчас гонщик занимает 13-е место в личном зачете за три Гран При до конца сезона. Ни разу за всю карьеру, проведя полный сезон в Ф1, он не заканчивал его ниже восьмой позиции.