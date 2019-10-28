Феттель объяснил жесткий маневр на старте врожденными недостатками зеркал

Обсуждая развитие событий на первом круге Гран При Мексики, Себастьян Феттель заявил, что зеркала заднего вида на современных болидах не позволяют в полной мере оценить ситуацию вокруг машины.

Парой часов раньше на стартовой прямой трассы в Мехико пилот Ferrari достаточно жестко заблокировал попытку обгона со стороны Льюиса Хэмилтона. Лидер чемпионата мира хорошо принял старт и по пути к первому повороту «въехал в базу» болида Феттеля – однако немецкий гонщик продолжил смещаться в направлении соперника и вынудил того съехать двумя колесами на траву.

«Я маневрировал так, чтобы оказаться в слип-стриме за Леклером [стартовавшим с поула, в то время как Феттель и Хэмилтон начали гонку со второй и третьей позиции соответственно]. В какой-то момент посмотрел в зеркало – и увидел там Льюиса, – описал ситуацию немец в беседе с журналистами. – После этого я прекратил смещаться влево и постарался оставить ему пространство. Правда, насколько я понимаю, в этот момент он уже ехал по асфальтовой обочине, откуда ему был только один путь – на траву.

До этого я Льюиса не видел. Так что, у меня не было желания куда-то его выталкивать. Он задал мне вопрос на эту тему после гонки – но мне было нечего особо сказать за исключением того, что я только что сказал вам.

Я думаю, что дело в зеркалах. Ты видишь в них не все, многое зависит от угла зрения – и слепые зоны существуют, наверное, с момента появления зеркал заднего вида. На мой взгляд, очень часто на старте мы скорее догадываемся, чем четко видим и понимаем, где находятся другие машины. Особенно это касается прохождения поворотов».