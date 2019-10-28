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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Феттель объяснил жесткий маневр на старте врожденными недостатками зеркал

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Феттель объяснил жесткий маневр на старте врожденными недостатками зеркал
Автор:
, Журналист (Global)
28 окт. 2019 г., 10:24

Четырехкратный чемпион мира заявил, что у него не было намерения блокировать Льюиса Хэмилтона на стартовой прямой – а причиной возникновения спорной ситуации назвал далекую от идеала обзорность современных болидов.

Обсуждая развитие событий на первом круге Гран При Мексики, Себастьян Феттель заявил, что зеркала заднего вида на современных болидах не позволяют в полной мере оценить ситуацию вокруг машины.

Парой часов раньше на стартовой прямой трассы в Мехико пилот Ferrari достаточно жестко заблокировал попытку обгона со стороны Льюиса Хэмилтона. Лидер чемпионата мира хорошо принял старт и по пути к первому повороту «въехал в базу» болида Феттеля – однако немецкий гонщик продолжил смещаться в направлении соперника и вынудил того съехать двумя колесами на траву.

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«Я маневрировал так, чтобы оказаться в слип-стриме за Леклером [стартовавшим с поула, в то время как Феттель и Хэмилтон начали гонку со второй и третьей позиции соответственно]. В какой-то момент посмотрел в зеркало – и увидел там Льюиса, – описал ситуацию немец в беседе с журналистами. – После этого я прекратил смещаться влево и постарался оставить ему пространство. Правда, насколько я понимаю, в этот момент он уже ехал по асфальтовой обочине, откуда ему был только один путь – на траву.

До этого я Льюиса не видел. Так что, у меня не было желания куда-то его выталкивать. Он задал мне вопрос на эту тему после гонки – но мне было нечего особо сказать за исключением того, что я только что сказал вам.

Я думаю, что дело в зеркалах. Ты видишь в них не все, многое зависит от угла зрения – и слепые зоны существуют, наверное, с момента появления зеркал заднего вида. На мой взгляд, очень часто на старте мы скорее догадываемся, чем четко видим и понимаем, где находятся другие машины. Особенно это касается прохождения поворотов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Джек Беньон

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