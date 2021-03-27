Феттель объяснил вылет в Q1. Среди виновных Мазепин

Себастьян Феттель неудачно провел первую квалификацию за Aston Martin, вылетев в Q1 и став только 18-м. Во время второй попытки в первом сегменте немец попал на два желтых флага: сначала из-за разворота Никиты Мазепина в первом повороте, потом из-за остановки Карлоса Сайнса на втором секторе.

По мнению Феттеля, именно эти препятствия лишили его шансов на выход в Q2.

«Я мог проехать намного быстрее, но только начав быстрый круг попал под желтые флаги, – сказал Феттель в эфире Sky Sports. – Из-за них я не мог отыграться. Посмотрим, что получится завтра.

Я еще учусь. Считаю, что квалификация прошла хорошо, хотя и смог проехать всего полтора круга. Мы надеялись на лучшее, но так уж вышло. Думаю, в гонке мы можем неплохо отыграться».

Феттель отметил, что сохраняет позитивный настрой: «Если бы я запаниковал или сильно расстроился, это бы нам не помогло. Конечно, я расстроен и зол, но это была не наша вина, что мы не прошли дальше. Надо принять это и готовиться к гонке».