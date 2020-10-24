Феттель объяснил выбор шин Medium после провала в квалификации

Себастьян Феттель не был в финале квалификации с июльского этапа в Сильверстоуне. Если выступающий на такой же Ferrari SF1000 Шарль Леклер две последних субботы завершал четвертым, то немецкому пилоту регулярно приходится начинать борьбу в гонке из второй половины решетки.

В Портимане Себ решил дважды проехать во втором сегменте на более жестких шинах Medium, чтобы в случае прохождения дальше стартовать на них в гонке. Но если у Леклера этот план сработал, то Феттель показал только 15-е время.

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Говоря о причинах своего выбора в телеинтервью, гонщик отметил: ««У меня весь уик-энд сложности с составом Soft. Они слишком быстро приходят в негодность из-за зернения. Medium выдерживает больше.

Мы изначально рассматривали такой вариант. Первая попытка на Medium оставила позитивные ощущения, все прошло хорошо. Но во второй мне так и не удалось прогреть резину. В третьем повороте колеса заблокировались, и все было решено».

Он добавил, что не знает, почему поведение резины так изменилось: «Прогревать резину вообще было сложно, это каждый раз происходило по-разному. В первой попытке машина ощущалась очень хорошо. Я повторил результат первого сегмента [где использовал Soft]. Так что пройти дальше было можно, хоть и непросто».

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Дополнительная информация: Штефан Элен (каналы RTL и Sky Италия)