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Себастьян Феттель и Лэнс Стролл показали в субботней сессии британского Гран При лишь 18-й и 20-й результаты. Столь досадный результат стал по сути повторением сценария предыдущего этапа – в Канаде, также на мокрой трассе, гонщики стали 17-м и 18-м.

Однако в Монреале неудача стала следствием ошибки с выбором давления в шинах. А вот в Сильверстоуне, где машина AMR22 получила очередные обновления, объяснить нехватку скорости оказалось сложнее.

«Похоже, мы просто недостаточно быстры, – признал Феттель. – И из-за этого теряем время. Это происходит в течение всего круга – я полагаю, прежде всего из-за баланса. У меня была сильная недостаточная поворачиваемость. Приходилось ждать, пока машина начнем менять траекторию на входе в повороты.

Но все же, основная причина, как я считаю, не в этом. Нам почему-то не удается добиться сцепления шин с трассой на том уровне, который должен быть.

Из-за этого машина не поворачивает и не лучшим образом разгоняется. Все происходит с какой-то задержкой. И когда это накладывается на все остальное, приятного мало».

Он добавил: «В утренней тренировке с балансом все было нормально. Но трасса в Сильверстоуне честно показывает вашу силу. Посмотрим, каким будет наш темп в воскресенье.

Мне сложно говорить об обновлениях, но большого шага вперед я явно не ощутил. Но тут еще надо поработать.

Феттель заметил, что рассчитывать на хороший результат гонки после такого начала будет непросто: «Мы должны оставаться реалистами. Весь уик-энд нам не хватает скорости. Потому заработать очки будет сложно, хотя наша цель именно в этом. Может, машина безопасности поможет нам, не знаю».