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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Феттель объяснил Red Bull, как использовать командные приказы

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению немца, будет несправедливо лишать Серхио Переса победы на домашнем Гран При

Феттель объяснил Red Bull, как использовать командные приказы

Накануне Гран При Мексики вопрос субординации гонщиков в Red Bull стал одним из самых обсуждаемых в паддоке. Так как все ожидают, что на трассе имени братьев Родригес именно машины RB16B будут самыми быстрыми, спор за победу должен развернуться между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом. 

На любом другом этапе команда сразу отдала бы преимущество голландцу, который ведет напряженный спор за титул чемпиона с Льюисом Хэмилтоном. Однако в Мексике отбирать победу у Переса, которого поддерживают трибуны, будет не вполне правильно. 

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Свой взгляд на ситуацию предложил Себастьян Феттель, которые прежде выступал за Red Bull и участвовал в непростой борьбе с собственным напарником Марком Уэббером – достаточно вспомнить громкую историю Multi 21 в Малайзии и столкновение в Турции. 

«Я не фанат командных приказов, – заявил Себ в четверг в Мехико. – Они бывают двух типов: или тебя просят пропустить напарника, так как вы на разных тактиках, но потом в той же гонке ты возвращаешь позицию. Или же ты просто должен посторониться, чтобы другой парень заработал больше очков. 

Есть ситуации, которые просто объяснить, но я все равно считаю, что это [второй случай] плохая история. Я бы предпочел, чтобы никаких приказов не было вовсе. Думаю, они никому не нравятся».

Немец, который проводит нынешний сезон в составе Aston Martin, добавил: «Если сложится так, что Серхио будет впереди, то он должен оставаться впереди. А если не сложится – значит, его уже обогнали, неважно, Mercedes или Red Bull.

Возможен вариант, когда ему прикажут пропустить Макса. Валттери [Боттас] уже бывал в таком положении, ничего приятного в этом нет». 

Самый известный эпизод командной тактики в исполнении Mercedes имел место на российском этапе в 2019 году, когда лидировавшему Боттасу приказали пропустить напарника, хотя серьезного турнирного значения в этом не было – Льюис в тот момент уже значительно опережал соперников по очкам.

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