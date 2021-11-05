Накануне Гран При Мексики вопрос субординации гонщиков в Red Bull стал одним из самых обсуждаемых в паддоке. Так как все ожидают, что на трассе имени братьев Родригес именно машины RB16B будут самыми быстрыми, спор за победу должен развернуться между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

На любом другом этапе команда сразу отдала бы преимущество голландцу, который ведет напряженный спор за титул чемпиона с Льюисом Хэмилтоном. Однако в Мексике отбирать победу у Переса, которого поддерживают трибуны, будет не вполне правильно.

Свой взгляд на ситуацию предложил Себастьян Феттель, которые прежде выступал за Red Bull и участвовал в непростой борьбе с собственным напарником Марком Уэббером – достаточно вспомнить громкую историю Multi 21 в Малайзии и столкновение в Турции.

«Я не фанат командных приказов, – заявил Себ в четверг в Мехико. – Они бывают двух типов: или тебя просят пропустить напарника, так как вы на разных тактиках, но потом в той же гонке ты возвращаешь позицию. Или же ты просто должен посторониться, чтобы другой парень заработал больше очков.

Есть ситуации, которые просто объяснить, но я все равно считаю, что это [второй случай] плохая история. Я бы предпочел, чтобы никаких приказов не было вовсе. Думаю, они никому не нравятся».

Немец, который проводит нынешний сезон в составе Aston Martin, добавил: «Если сложится так, что Серхио будет впереди, то он должен оставаться впереди. А если не сложится – значит, его уже обогнали, неважно, Mercedes или Red Bull.

Возможен вариант, когда ему прикажут пропустить Макса. Валттери [Боттас] уже бывал в таком положении, ничего приятного в этом нет».

Самый известный эпизод командной тактики в исполнении Mercedes имел место на российском этапе в 2019 году, когда лидировавшему Боттасу приказали пропустить напарника, хотя серьезного турнирного значения в этом не было – Льюис в тот момент уже значительно опережал соперников по очкам.